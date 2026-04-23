×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:59, 23 апреля 2026

Айшат Хизриева отпущена из полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Айшат Хизриева, которую пытались похитить неизвестные в Новосибирске, вышла из отдела полиции. Девушка написала заявление о преследовании и попытке похищения. 

Как писал "Кавказский узел", сбежавшую из Чечни Айшат Хизриеву в Новосибирске попытались увезти неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции. По их словам, она обвиняется в краже, а друзья девушки, вместе с которыми она была - в похищении. Айшат отправилась в полицию, чтобы написать заявление, контакт с ней прервался. Она заявила, что в семье ей угрожает опасность.

На видео Хизриева рассказала, что ей 21 год и она добровольно ушла из семьи. По словам девушки, на нее "пытаются навесить" кражу 4 миллионов рублей. Отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - говорит Айшат на записи.

Полицейские в Новосибирске отпустили из отдела Айшат Хизриеву после опроса и проверки. По данным правоохранителей, девушка не находится в розыске по обвинению в краже. 

“Айшат Хизриева написала заявление на неустановленных лиц, которые заставляли ее выйти из машины и поехать с ними. В заявлении она говорит об угрозе со стороны отца. В полиции проверили - Айшат не находится в розыске по краже, так что обвинения в ее адрес были беспочвенны”, - сообщила правозащитная группа “Марем” в своем Telegram-канале. 

В ходе беседы с Айшат полицейские “заявили, что ничем не могут помочь, но предложили написать заявление”, отмечает "Кризисная группа СК SOS" (внесена в реестр иноагентов). 

Правозащитники подчеркнули, что хотя Айшат сейчас на свободе, “угроза для девушки сохраняется”. 

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". По данным правозащитников, жертвой такого преступления стала, в частности, уроженка Чечни Седа Сулейманова, которая в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Подруга Седы Лена Патяева спустя несколько лет после похищения Сулеймановой продолжает добиваться расследования. Патяева стала главным инициатором кампании "Где Седа?", она  пишет обращения в государственные органы и проводит одиночные пикеты, в связи с чем сталкивается с задержаниями и арестами. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
