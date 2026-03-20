Боец из Волгоградской области убит в военной операции

Николай Иванюк убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1727 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1726 бойцов из Волгоградской области.

Николай Иванюк убит в военной операции, сообщила администрация Камышина. Биографические подробности и дата смерти в телеграм-канале администрации города не приводятся.

Ранее о смерти бойцов из Камышина стало известно 18 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне военной операции был убит Сергей Пушкарев.

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.