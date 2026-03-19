Кавказский узел

10:39, 19 марта 2026

Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Степан Малащенко из Жирновского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1726 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1725 бойцов из Волгоградской области.

Спецоперация. Иллюстрация создана Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Сегодня в поселке Линева прошли похороны 25-летнего Степана Малащенко. Биографические подробности и дата смерти в телеграм-канале администрации Жирновского района не приводятся. 

Ранее о смерти бойцов из Жирновского района стало известно 18 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне военной операции был убит Сергей Пушкарев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1726 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Новости
В суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:05, 18 марта 2026
Суд в Волжском признал экстремистским "Комитет безопасности России"*
Логотип Telegram в мобильном телефоне. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
19:25, 18 марта 2026
Ограничения Telegram отразились на работе жителей ЮФО
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:10, 18 марта 2026
Три бойца из Волгоградской области названы убитыми в СВО
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:00, 17 марта 2026
Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях
Игорь Паскарь. Фото: Игорь Паскарь / Ok.ru
04:51, 17 марта 2026
Адвокат заявил о давлении на Игоря Паскаря в колонии
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** memohrc.org
12:40, 13 марта 2026
Зарифа Саутиева
Справочник
У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Разрушенный дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 марта 2026, 09:41
При атаке БПЛА в Ставропольском крае пострадала женщина

Артур Сулейманов. Фото: пресс-служба Минстроя Дагестана
19 марта 2026, 03:46
Бывший министр строительства Дагестана отправлен в СИЗО

Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
18 марта 2026, 18:19
Суд арестовал главу Минздрава Краснодарского края Филиппова

Табличка на доме Политковской. 18 марта 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/81965
18 марта 2026, 16:47
Активисты 29-й раз восстановили табличку на доме Политковской

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
