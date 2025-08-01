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18:58, 1 августа 2025

Кадыров обнародовал видео тренировки после перерыва в публичной активности

Рамзан Кадыров во время тренировки. 1 августа 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/clips279938622?z=clip279938622_456249037

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров опубликовал видео своих занятий на велотренажере, заявив, что "постепенно" возвращается к нагрузкам "после перерыва". Пост появился после слухов о госпитализации Кадырова и паузы в его появлениях на публике.

Как писал "Кавказский узел", в феврале после долгого отсутствия на публике глава Чечни заявил, что "европейские, американские газеты" распускают слухи о его болезни, а он всего лишь был в официальном отпуске. В начале мая он в очередной раз прокомментировал возможность своей отставки, заявив, что "сам просит" освободить его от должности. 

Между 1 января и 3 марта 2025 года Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров дважды уходил в отпуск, между появлением на публике после первого отпуска и объявления о втором прошло менее двух недель. О версиях насчет состояния здоровья Рамзана Кадырова в 2023 году рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти".

Видео занятий на велотренажере было опубликовано на странице Рамзана Кадырова "ВКонтакте" сегодня днем, ближе к вечеру. "Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно", - говорится в подписи к видео. 

На записи Кадыров в умеренном темпе крутит педали велотренажера, разговаривая по-чеченски с тренером, который находится за кадром. В речи тренера звучат слова "перерыв" и "восстановление мышц". Подписчики Кадырова в комментариях обращают внимание, что он заметно похудел, некоторые желают ему здоровья.

Один из комментаторов написал, что Кадыров на видео сидит "на реабилитационном тренажере". Утверждение о реабилитационном характере тренажера Кадырова опубликовал в своем Telegram-канале также журналист Александр Плющев (признан Минюстом РФ иноагентом).

Видео тренировки Кадыров опубликовал после слухов о его госпитализации в Турции: 25 июня турецкое издание Haberler сообщило, что во время купания в море Кадыров начал задыхаться и ему вызвали скорую помощь, после чего он был госпитализирован. Бодрумский телеканал Kent TV сообщил, что главу Чечни выписали из клиники на следующий день. Официально власти Чечни эти публикации не комментировали. "После этих новостей Кадыров опубликовал фото, на котором играет в шахматы с сыном, а следом и видео на велосипеде", - отмечает канал "Осторожно, новости". 

Журналисты обратили внимание, что Кадыров не появлялся на публике в течение пяти дней после слухов о госпитализации, а в общей сложности по состоянию на сегодня не участвовал в публичных мероприятиях в течение 11 дней. Также они указали, что в Турции проводила свой отпуск Айшат Кадырова, о чем она написала в Instagram*.

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (признан Минюстом РФ иноагентом) прокомментировал видео Кадырова с иронией: "Поблагодарим Кадырова за мотивацию, такой заряд бодрости вдохновляет", - написал он в своем канале. 

Чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO напомнил, что "в недалеком прошлом активные тренировки у Кадырова проходили совсем иначе", опубликовав для сравнения кадры, на которых глава Чечни выполняет силовые упражнения и поднимает штангу. 

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Автор: "Кавказский узел"

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