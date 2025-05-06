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02:23, 6 мая 2025

Кадыров вновь завел разговор о своей отставке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров заявил, что "сам просит" освободить его от должности, комментируя вопрос чеченского информагентства о слухах про возможную отставку. 

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров еще в апреле 2021 года возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей, а в сентябре того же года был избран главой Чечни на новый пятилетний срок с результатом в 99,7% голосов, который побил его же рекорд 2016 года (97% голосов). В июле 2023 года Кадыров опроверг слухи, что ему подыскивают замену, заявив о готовности вновь выдвигаться на пост главы Чечни на очередных выборах.

Рамзан Кадыров неоднократно делал противоречивые заявления о своем будущем на посту, утверждая, что хотел бы оставить должность. Так, 3 сентября 2022 года он заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности, так как "заслужил бессрочный и длинный отпуск". Спустя три дня Кадыров в видеообращении заявил, что разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее, пояснив, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. О готовности оставить пост Кадыров заявлял и в 2020 году, когда критиковал президента Франции Эммануэля Макрона, и в 2017 году. 

Очередное заявление Кадырова о готовности оставить пост распространило 5 мая подконтрольное властям республики агентство "Чечня Сегодня". Его представитель задал Кадырову вопрос относительно "слухов об отставке". 

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - заявил Кадыров.

Публикация о будущем власти в Чечне и предполагаемых сценариях ее смены утром 5 мая появилась в одном из изданий, признанных в России "нежелательной организацией". Статья описывала активное продвижение по карьерной лестнице 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова и кадровые перестановки во властных структурах республики, связанных с другими его детьми, упоминая также версии о проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова.  

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

О версиях насчет состояния здоровья Рамзана Кадырова в 2023 году рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти".

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Автор: "Кавказский узел"

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