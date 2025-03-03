Кадыров зачастил в отпуск на фоне снижения своей публичной активности

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Рамзан Кадыров второй раз с начала года отправился в отпуск. Между появлением на публике после первого отпуска и объявления о втором прошло менее двух недель.

Об очередном отпуске главы республики сообщило республиканское издание «Чечня Сегодня». Сам Кадыров объяснил свой отдых Рамаданом.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

«Месяц Рамадан я проведу в отпуске. Посвящу его поклонению Всевышнему», - сказал он во время вечерней прогулки по Грозному, сообщило агентство «Чечня Сегодня» 1 марта.

Напомним, что именно в этот день начался священный для мусульман месяц Рамадан.

«Еще в 2022-м году, после начала СВО на Украине чеченский глава выразился в том духе, что военные и чиновники не имеют права уходить в отпуска до завершения военных действий. Но сам же это свое требование постоянно игнорировал и игнорирует», - обратил внимание комментатор «Кавказского узла».

До этого глава республики существенно снизил свою публичную активность в 10-х числах января. 30 января председатель правительства Чечни Магомед Даудов, комментируя публикации о возможных проблемах со здоровьем Кадырова заявил, что глава Чечни в отпуске с 13 января.

На публике Кадыров появился 17 февраля, в этот день он провел два совещания - с силовиками и с членами правительством Чечни. На заседании с силовиками он подтвердил, что пропадал из публичного поля, потому что был в отпуске. «Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Европейские, американские газеты писали: «уже 18 дней не видно, уже все», приводит его слова «Грозный-Информ».

Начиная с 17 февраля сам Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о нескольких встречах с министрами правительства Чечни, инспекции стройплощадок и посещении репетиции музыкального конкурса, после чего 1 марта последовало сообщение о новом отпуске. Таким образом, повторно Кадыров ушел в отпуск спустя 12 дней после выхода с первого.

Скандалы перед отпуском

Отметим, что перед неожиданным уходом Кадырова в отпуск в январе текущего года он вступил в конфликт с руководителями Следкома и МВД России. Поводом стало уголовное преследование в Москве подростка - выходца из Чечни Мурдиева, который был обвинен в избиениях людей на улицах Москвы. В ходе прямой линии 4 декабря Кадыров заявил о профнепригодности Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями главы Чечни о профнепригодности глав Следкома и МВД России.

Незадолго до отпуска Кадыров сумел также привлечь к себе внимание предложением оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе 25 декабря 2024 года лайнера компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный, а также родственникам погибших. Баку категорически отказался от какой-либо помощи, заявив, что речь может идти только ко компенсациях.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни, заявил, в частности, источник издания Day.az в администрации президента Азербайджана. "Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - приводит его слова агентство.

Кадыров объявил траур в Чечне спустя два дня после авиакатастрофы.

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