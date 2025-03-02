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02:22, 2 марта 2025

Юристы усомнились в законности отзыва лицензии у гимназии в Чечне после инцидента с учителем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

История с применением насилия к учащимся частной гимназии в Чечне требует детального изучения для квалификации происшествия, поспешное решение об отзыве лицензии у образовательного учреждения нарушает интересы большого числа лиц и может носить признаки недобросовестной конкуренции.

Как писал «Кавказский узел» министр образования Чечни отозвал лицензию у частной гимназии после публикации в сети видео, на котором педагог избивает двух учеников. Ранее в сети было распространено видео, из которого следует, что учительница ударила одного из учеников указкой, второго мальчика она несколько раз ударила рукой по голове.

Напомним, управлением СКР по Чечне проводится проверка в связи с инцидентом. Об этом сообщил 28 февраля представитель ведомства в комментарии под публикацией "Кавказского узла" во "ВКонтакте" в ответ на вопрос пользователя "Мария Левицкая" о том, проводит ли проверку Следственный комитет.

"Мария, здравствуйте. Следственным управлением СУ СКР по Чеченской республике проводится проверка", - таков ответ на вопрос пользователя.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев, чеченский юрист и правозащитник на условиях анонимности, и чеченский журналист, также пожелавший говорить при условии анонимности, прокомментировали как сам инцидент, так и реакцию на него министра образования Чечни.

В обсуждаемом случае могут рассматриваться различные статьи квалификации происшествия, но многое зависит от обстоятельств дела, рассказал Микки Арапиев.

«Истязания, побои — это вряд ли. Побои – это причинение физической боли, а истязание — это систематическое насилие. Возможно, речь может идти о статье 156 УК РФ, но она касается не насилия в отношении несовершеннолетнего, а невыполнения обязанностей надзора за несовершеннолетним», - пояснил Арапиев, добавив, что правоприменение в РФ может быть совершенно неожиданным, не исключив на практике любую квалификацию.

По его словам, в любом случае будет проводиться процессуальная проверка. «Мы не знаем, что еще там происходило. Может, у ребенка гематома будет, сложно сейчас говорить. Следственный комитет обязан принять процессуальное решение: либо возбудить уголовное дело, либо отказать. Если будет отказ, родители ребенка могут его обжаловать в прокуратуру или суд, а также требовать компенсации морального вреда», - добавил адвокат.

Что касается ответственности школы, Арапиев указал, что иск о возмещении морального вреда может быть подан как к учителю, так и к учебному заведению. «Гражданский кодекс предусматривает возмещение ущерба, как физического, так и морального. В суде надлежащими ответчиками могут выступать и школа, и конкретный педагог», — подчеркивает он.

Адвокат также не исключает проверку в отношении директора учебного заведения. «Теоретически возможна проверка по статье 293 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей, если будет установлено, что он не организовал учебный процесс должным образом. Однако директор не может контролировать каждого педагога на каждом уроке», - пояснил он.

Что касается вопроса о лишении школы лицензии, Арапиев уточнил, что это регулируется нормативными актами. «Я думаю, что министерство неправильно отозвало лицензию. В Москве лицензии выдает Рособрнадзор, в Чечне, возможно, это делает министерство образования. В любом случае лишение лицензии можно обжаловать в суде», - отметил юрист.

Вопрос о необходимости внутреннего расследования в школе законодательно не регламентирован, отметил юрист. «Такого требования нет, служебная проверка обязательна только в органах МВД. Например, у них до увольнения проводится полноценная служебная проверка и принимается решение, которое является основанием для увольнения. Школа может провести педагогический совет, но это не влечет юридических последствий», - сказал Арапиев.

Адвокат подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после следственных действий. «Важно выяснить, какой именно вред был причинен ребенку — моральный, физический, и при каких обстоятельствах это произошло», - резюмировал Арапиев.

Ситуация с отзывом лицензии вызывает много вопросов, поскольку затрагивает интересы большого числа лиц, отметил чеченский юрист и правозащитник.

«Ненормально и то, что учитель поднимает руку на ученика, и то, что из- за этого отозвали лицензию [у гимназии]. Виноват учитель, он должен понести наказание, а не все, включая учеников. Ведь если закрыть гимназию, то ученики должны искать другое учреждение», - заявил юрист.

Ситуация с избиением учащихся в чеченской гимназии не является системной, ранее сообщений об аналогичных проблемах в этой школе в региональных СМИ не было, рассказал чеченский журналист.

«Это вообще очень редкие сообщения. Не дай Бог на ребенка даже накричать, родители очень требовательны по отношению к учителям. Надо отметить, что в описываемой истории вполне возможно, что дети спровоцировали учителя. Очень часто учащиеся просто невменяемы, ведут себя безобразно и бескультурно в школе. Этого тоже не стоит исключать. Но ситуация, когда неуважительное поведение учащихся может довести до рукоприкладства, во-первых, неприемлема, а во-вторых, конечно же, исключительна», - сказал собеседник.

Он не исключил, что за последовавшим сообщением властей об отзыве лицензии может стоять конфликт коммерческих интересов. «Есть президентская школа-колледж, очень дорогой. Им заведует дочь Кадырова, развивающая в регионе частное образование. Не исключаю, что закрытие альтернативных частных образовательных учреждений может укладываться в определенную бизнес-логику и для этого с подобным админресурсом нет никаких преград», - заключил журналист.

"Кавказский узел" также писал, что учитель истории в общеобразовательной школе населенного пункта Червленая Шелковского района избила деревянной палкой одного из своих учеников.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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