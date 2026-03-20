Кавказский узел

13:54, 20 марта 2026

Житель Ростова-на-Дону оштрафован за пикет с лозунгом о мобилизованных

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ростова-на-Дону Юрий Богачев оштрафован за проведение пикета с плакатом "Ждем возвращения мобилизованных домой".

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал Юрия Богачева на 20 тысяч рублей по протоколу об организации публичного мероприятия без согласования. Мужчина организовал пикет у мемориала «Павшим воинам» с плакатом со словами «Ждем возвращения мобилизованных домой», следует  из постановления суда, на которое обратила внимание "Медиазона" (внесена в реестр инагентов)

В документе указано, что мероприятие прошло 26 февраля. Богачев приехал на акцию вместе с женщиной, имя которой суд скрыл. Он подготовил плакат, передал его спутнице, а затем заснял акцию на фото и видео. На заседании мужчина не оспаривал сведения, указанные в протоколе. Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не выявил.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Осужденный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:10, 19 марта 2026
Гражданин Таджикистана осужден в Ростове-на-Дону за причастность к ИГ*
БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:44, 19 марта 2026
Атаки дронов зафиксированы в Таганроге и Невинномысске 
04:45, 19 марта 2026
Утвержден приговор по делу о подготовке подрыва суда в Пятигорске
Логотип Telegram в мобильном телефоне. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
19:25, 18 марта 2026
Ограничения Telegram отразились на работе жителей ЮФО
Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих. Фото: Следственный Комитет России
19:42, 17 марта 2026
Житель Новочеркасска заподозрен в оскорблении чувств верующих
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
11:52, 20 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Соборная мечеть в Выползовом переулке, Москва. Фото Ильи Варламова. http://ukrlife.net/musulmanskiy-prazdnik-uraza-bayram-v-moskve-40-foto/ Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://news.day.az/society/1823344.html#1823344-8
20 марта 2026, 10:54
Более 2,8 тысячи человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Безналичная оплата. Фото: naipo.de / Unsplash.com
20 марта 2026, 03:06
Ограничения связи ударили по бизнесу в Махачкале

Активисты с флагами на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
19 марта 2026, 22:12
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд

Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 марта 2026, 19:32
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше