Житель Ростова-на-Дону оштрафован за пикет с лозунгом о мобилизованных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ростова-на-Дону Юрий Богачев оштрафован за проведение пикета с плакатом "Ждем возвращения мобилизованных домой".

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал Юрия Богачева на 20 тысяч рублей по протоколу об организации публичного мероприятия без согласования. Мужчина организовал пикет у мемориала «Павшим воинам» с плакатом со словами «Ждем возвращения мобилизованных домой», следует из постановления суда, на которое обратила внимание "Медиазона" (внесена в реестр инагентов)

В документе указано, что мероприятие прошло 26 февраля. Богачев приехал на акцию вместе с женщиной, имя которой суд скрыл. Он подготовил плакат, передал его спутнице, а затем заснял акцию на фото и видео. На заседании мужчина не оспаривал сведения, указанные в протоколе. Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не выявил.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.