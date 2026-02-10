Кадыров показал видео с сыном Адамом впервые с 16 января

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом".

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня продолжил опровергать информацию о дорожном инциденте с участием своего третьего сына Адама. Он опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео с сыном.

“Поздний ужин с (...) помощником главы Чечни Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности Чечни Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам”, - подписал Кадыров эту запись.

Видео продолжительностью 43 секунды снимал, предположительно, сам Кадыров, однако в кадре он не появлялся. Он снимал сидящего за столом напротив Алиева и разговаривал с ним по-чеченски. Затем слышен стук в дверь, Кадыров позволяет пришедшему зайти и поворачивает камеру на дверь. Оба приветствуют вошедшего Адама Кадырова - он одет в серую камуфляжную форму с двумя орденами, на голове черный берет.

На видео Рамзан Кадыров также с иронией произносит слово “воскресший”, приветствуя сына. Затем он называет дату - 10 февраля, а Висмурад Алиев, глянув на экран мобильного телефона, сообщает время - 19.55. Эту же короткую запись Адам Кадыров опубликовал у себя в сторис Instagram*.

На видео, которое было призвано продемонстрировать Адама Кадырова живым и здоровым, третий сын главы Чечни присутствует в кадре менее 20 секунд: большую часть времени оператор снимает Висмурада Алиева, а на Адама Кадырова только несколько раз наводит камеру на несколько секунд. В один из таких моментов, когда Адам Кадыров уже сел за стол, камера направлена на его грудь, плечо и правую руку, а лицо практически не попадает в кадр.

Даже если видео действительно снято сегодня вечером, как утвердждают участники съемки, Адам Кадыров не появлялся на публике и не обнародовал своих новых изображений в течение трех с половиной недель, с 15 января.

Адам Кадыров еще до исполнения ему 18 лет получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина.

Третий сын Рамзана Кадырова начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.