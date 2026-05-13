Продление ареста Мовлаева обжаловано на фоне международного резонанса

В суд подана апелляционная жалоба на продление экстрадиционного ареста Мансура Мовлаева, которому грозят пытки в Чечне в случае выдачи властям России. Приостановить экстрадицию уроженца Чечни призывали Комитет по правам человека и спецдокладчик ООН.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест Мансура Мовлаева на два месяца - до июля. На заседании не было ни Мовлаева, ни его адвокатов.

В конце декабря 2025 года власти Казахстана отказались предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения.

Защита обжаловала решение о продлении срока ареста Мансура Мовлаева, сообщила 12 мая корреспонденту "Кавказского узла" адвокат уроженца Чечни Елена Жигаленок.

«Такие жалобы рассматривают быстро. Возможно, что решение по ней будет вынесено уже в пятницу [15 мая]», - сказала она.

По данным адвоката, у Мовлаева нет жалоб на условия содержания или давление силовиков. "У него нормальные условия. Его, можно сказать оберегают", - пояснила Жигаленок.

В защиту Мовлаева выступала и спецдокладчик ООН

Помимо Комитета по правам человека ООН, не выдавать Мовлаева до рассмотрения его дела в комитете призвала и спецдокладчик ООН по России Мариана Кацарова, рассказала адвокат. "Она подготовила доклад, в котором отметила, что его нельзя выдавать из-за угрозы применения пыток", - заметила она.

При этом, как отметила Елена Жигаленок, в постановлении Комитета ООН об обеспечительных мерах упомянут лишь запрет на экстрадицию, но ничего не говорилось о том, что до рассмотрения его дела Мовлаев должен быть освобожден из-под ареста. "Там просто написано «принять меры по недопущению экстрадиции», а будет ли он находиться на свободе или под арестом, не упоминалось», - рассказала адвокат.

Однако, по ее словам, власти Казахстана выступают за экстрадицию Мансура Мовлаева до решения Комитета ООН. "Генеральная прокуратура выпустила постановление о его выдворении. Мы обжаловали его в Верховном суде, но суд просто приостановил рассмотрение до решения вопроса о предоставлении Мовлаеву статуса беженца", - сказала Жигаленок.

На постановление административного суда, который в декабре 2025 года счел законным решение управления Миграционной службы, была подана жалоба в апелляционную инстанцию, отметила Елена Жигаленок. "Там рассмотрение обычно занимает два-три месяца. Скорее всего, мы получим отказ и там, и после этого вступит в силу отказ в предоставлении убежища. Впрочем, есть еще кассационная инстанция, а прокуратура заявила, что готова ждать ее решения», - рассказала она. По мнению адвоката, изменить ситуацию может лишь международное давление в поддержку Мансура Мовлаева.

Вмешательство структур ООН по обращению Мовлаева не гарантирует ему защиту от экстрадиции из Казахстана, указал ранее не участвующий в деле российский адвокат Тимофей Широков. "Их решения носят рекомендательный характер. По сути, они необязательны для исполнения государством... Единственное, что его может спасти от экстрадиции (кроме пересмотра решения) - возбужденное уголовное дело в самом Казахстане", - сказал Широков "Кавказскому узлу".

Экстрадиция Мовлаева грозит ему пытками в Чечне

Напомним, в мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты.

В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, в этом заинтересованы власти Чечни, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

К нему будут применены пытки, и не будет никакого справедливого суда

Такое же мнение высказал и правозащитник Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов). "Никаких оснований сомневаться нет в том, что к нему будут применены пытки, и не будет никакого справедливого суда. Поэтому нельзя допустить, чтобы Мовлаева экстрадировали в Россию", - сказал он в январе "Кавказскому узлу".

Чеченская диаспора в Казахстане ничем не помогает и не поможет Мовлаеву, поскольку ее члены не захотят рисковать благополучием и здоровьем своих родственников, живущих в Чечне, заявили в мае 2025 года его адвокаты.

Мансур Мовлаев бежал в Азию от кадыровцев

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева его адвокат Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

