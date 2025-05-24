Статус искателя убежища снизил риск выдачи Мовлаева из Казахстана в Чечню

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Получение статуса человека, ищущего убежища в Казахстане, дало Мансуру Мовлаеву временную защиту от отправки в Чечню по запросу России. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", казахстанские адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева рассказали на пресс-конференции, что сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность. Адвокаты также сообщили, что работают по этому делу безвозмездно. Процедура предоставления статуса беженца может занять до года.

13 мая Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию.

Ситуацию с Мансуром Мовлаевым прокомментировали "Кавказскому узлу" его защитники: адвокат и член "Коалиции НПО против пыток" в Казахстане Мурат Адам и адвокат Рена Керимова.

Этот статус предоставляет ему определенный иммунитет от выдачи

Первый шаг для предотвращения экстрадиции уже сделан: Мовлаев получил статус лица, ищущего убежища, указал Мурат Адам. "Этот статус предоставляет ему определенный иммунитет от выдачи по запросу полномочного органа, запрашивающего его из Российской Федерации", - сказал он.

При этом, по словам адвоката, срок действия данного статуса может продлеваться уполномоченным органом «при определенных обстоятельствах». Адвокат также отметил, что в случае удовлетворения запроса о предоставлении политического убежища, Мансур Мовлаев не будет экстрадирован, выйдет на свободу и даже, если он захочет, сможет претендовать на гражданство Казахстана.

В случае экстрадиции Мансура Мовлаева он будет доставлен именно в Чечню, и в этом заинтересованы власти республики, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками в Чечне и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Рена Керимова подчеркнула, что для помощи Мовлаеву необходимы огласка в СМИ, поддержка и возможность донести до властей Казахстана, что в России ее подзащитному грозит убийство.

Она также отметила, что до 19 августа Мансур Мовлаев находится под защитой Казахстана как лицо, ищущее убежище, и только потом комиссия примет решение, нужно ли присваивать ему статус беженца. Этот статус, по ее словам, присваивается бессрочно. «Мы занимаемся сбором документов, на днях представитель управления занятости поедет на встречу в СИЗО для личного анкетирования», - рассказала она.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "Его беспокоило, что постоянно пропадают люди, которые не согласны с действиями Рамзана Кадырова. Люди в форме забирают мужчин, всех недовольных за одно неправильное слово. За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

Адвокаты исключили возможность тайного вывоза их подзащитного из страны. «По закону это невозможно, поскольку, согласно закону, организации, занимающейся проверкой обоснованности требования об экстрадиции - а это Бостанлыкский районный суд Алматы – необходимо прямо уведомить адвоката», - пояснил Мурат Адам.

Рена Керимова также отметила, что без ведома адвокатов экстрадиция невозможна. «Даже если генеральный прокурор примет такое решение - мы можем его обжаловать в трех судебных инстанциях», - заявила она.

Хотя между Россией и Казахстаном есть соглашение об экстрадиции, здесь вступают в действие нормы международного права, согласно которым экстрадиция не может быть совершена, если в стране, куда она совершается, существует угроза жизни и здоровью экстрадируемого. «Мы представили суду доказательства того, что подобные угрозы имеются», - пояснил Адам. При этом Керимова, напротив, отметила, что ранее проблем с экстрадицией в Россию "никогда не было".

Диаспора опасается преследования со стороны властей Чечни. Люди боятся

Правозащитники указали на сложность учета случаев похищений людей в Чечне Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

Оба адвоката убеждены, что чеченская диаспора в Казахстане ничем не помогает и не поможет Мовлаеву. «Диаспора опасается преследования со стороны властей Чечни. Люди боятся за свою жизнь и здоровье и за своих родственников, живущих в Чечне», - сказал, в частности, Мурат Адам.

"Диаспора, на мой взгляд, ничем не поможет Мансуру, поскольку у всех есть родственники в Чеченской республике, и они вряд ли захотят рисковать их благополучием и жизнями", - согласилась Рена Керимова.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

В свою очередь правозащитные организации, по словам Мурата Адама, достаточно помогают в борьбе за предотвращение экстрадиции Мовлаева. «Я сам правозащитник. Мы боремся за то, чтобы в Казахстане соблюдались нормы права, в том числе и норма о запрете экстрадиции в случае, если существует реальная угроза безопасности человека» , - заключил он.

Напомним, в 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае.

В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку.

20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе. Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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