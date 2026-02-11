Пользователи Facebook* высмеяли новое назначение Ахмата Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение назначить сына Рамзана Кадырова куратором сферы образования в Чечне вызвало насмешки у пользователей соцсети. Кураторство различных структур поручено и другим детям Рамзана Кадырова, несмотря на отсутствие таких должностей в российской системе госуправления.

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначения вице-премьером республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. 10 февраля Ахмат Кадыров, не имеющий законченного высшего образования, похвалился тем, что назначен курировать сферу образования в Чечне.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Пользователи Facebook* оставили под материалом "Кавказского узла" о назначении Ахмата Кадырова, по состоянию на 12.55 мск 11 февраля, 92 комментария. Обсуждение свелось к вопросу о том, как человек без профильного образования может курировать сферу образования.

По мнению пользователей соцсети, речь идет не об одном эпизоде, а о сложившейся практике, когда должности получают «свои людя», а не специалисты. Авторы некоторых комментариев отреагировали насмешливо.

«Ну всё! Теперь образование точно поднимется на новый уровень», - сыронизировал, в частности, Den Bergman. «Какое образованное лицо», - добавил Ruslan Ozdo.

Некоторые пользователи саркастично подвергли сомнению готовность Кадырова-младшего курировать сферу образования. «Он сам-то читать и писать умеет?» - поинтересовался Кудайбергенов Бахтияр.

Неуч учит министра - такое только здесь

«Сомневаюсь, что обучается, скорее числится», - предположил Albert Yan. «Неуч учит министра - такое только здесь», - написал Ильяс Муратов.

«Комедия», - лаконично прокомментировала Aliya Vildanova. «Куда мир катится», - отметил Aleksandr Yeoju.

Авторы других комментариев напомнили, что назначениями на должности и наградами не обделены и сам глава Чечни и его близкие.

Семейка профессоров и академиков

«Поперло семейное», - написал Валерий Штеренберг. «Продолжение “медалистов”», - заметил Jasmin Jasmin. «Семейка профессоров и академиков», - пошутил Вадим Белов.

У Рамзана Кадырова более 90 наград и званий, в том числе звание "Почетный член Российской Академии естественных наук", говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". Третий сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Глава Чечни заявил, что все награды его сын получил за конкретные достижения.

Часть пользователей Facebook* задалась вопросом о качестве республиканской системы образования, кураторство которой поручено сыну главы Чечни. «Какое образование - такой и министр», - заявил Vladimir Borodin. «Образование от необразованных», - написал Nik Pelc. «И что они там образовывают», - задался вопросом Олег Нестеров.

Некоторые читатели также провели исторические аналогии. «У Сталина и Ленина тоже не было высшего образования», - написал Магомед Арбулиев. «Ленин гимназию заканчивал», - возразил Бавакан Момцемлидзе. «Биографии перечитайте», - добавил Олег Нестеров.

В ноябре 2023 года, когда 18-летний Ахмат Кадыров был назначен первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике, опрошенные "Кавказским узлом" юристы усмотрели в этом нарушения республиканского закона. По закону должность такого уровня не может занимать человек без полного высшего образования.

Должность куратора существует только в чеченской системе управления

Ахмат Кадыров – не первый из детей главы Чечни, кто объявлен куратором республиканского ведомства. Так, в марте 2023 года 20-летняя Хутмат Кадырова была назначена куратором системы здравоохранения.

Должности куратора не существует в российской системе госуправления, а должность куратора системы здравоохранения Чечни придумали специально для Хутмат Кадыровой, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Нет такой должности "куратор", такого просто не существует

"В российской государственной системе нет такой должности "куратор", такого просто не существует. Есть председатель, руководитель, министр, начальник, но куратор – это даже не начальник, это какой-то наблюдатель. Товарищи в Чечне просто не очень хорошо понимают бюрократический язык, поэтому придумывают слова, которые им кажутся солидными. Дело не в этом, а в том, какой функциональный смысл. Тут он простой – дочь Кадырова, что скажет, то и надо выполнять. Это тот случай, когда система работает по родовым, а не по профессиональным качествам", - сказал, в частности, политолог Дмитрий Орешкин (включен в реестр иностранных агентов).

Аналогичное мнение высказал тогда и политолог из Чечни. "Теперь главной в системе здравоохранения будет она, а не министр. Не думаю, что она будет выполнять какие-то важные функции, но все значимые решения будут приниматься с ее согласия. Таким образом министерство будет под прямым контролем Кадырова", - сказал он.

На сайте Минздрава Чечни, по состоянию на 12.55 мск 11 февраля, не указана должность куратора, а в списке руководства приведены имена министра Адама Алханова, которого, по-видимому, курирует Хутмат Кадырова, и его заместителей и помощников. Имени Хутмат Кадыровой в списке нет.

Адам Кадыров был объявлен куратором не менее шести раз

Третий сын Рамзана Кадырова Адам объявлен куратором целого ряда структур. Так, в ноябре 2023 года 16-летний Адам Кадыров был назван куратором подразделения Минобороны – батальона имени Шейха Мансура.

В декабре того же года Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пояснил тогда, что Адам Кадыров "прошел всестороннюю боевую подготовку" на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Менее чем через пять месяцев, в апреле 2024 года, Адам Кадыров стал куратором этого Российского университета спецназа. Глава Чечни объяснил это назначение просьбой руководителя университета Байбетара Вайханова.

В марте 2025 года Адам Кадыров был объявлен куратором МВД Чечни. Глава ведомства Аслан Ирасханов отметил тогда, что решение о назначении Адама Кадырова принято по поручению Рамзана Кадырова. На кадрах с совещания было видно, что Кадыров-младший сидит на центральном месте на мероприятии, а министр Ирасханов находится по левую руку от него, и руководители управлений МВД рапортуют им стоя.

На сайте МВД Чечни, по состоянию на 12.55 мск 11 февраля, не указана должность куратора ведомства, а в списке руководства приведены только имена министра – генерал-лейтенанта полиции Аслана Ирасханова – и пяти его заместителей.

В августе того же года власти Чечни объявили, что собирать средства для оказания помощи жителям Палестины будут три чеченских благотворительных фонда - "Хайра", "Даймохк" и "Аюб", а куратором оказания помощи стал Адам Кадыров.

Спустя полтора месяца Рамзан Кадыров объявил, что поручил своему 17-летнему сыну Адаму курировать сбор налога на имущество с организаций муниципального уровня.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".