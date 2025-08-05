Адам Кадыров стал куратором оказания помощи Палестине

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Собирать средства для оказания помощи жителям Палестины будут три чеченских благотворительных фонда - «Хайра», «Даймохк» и «Аюб», куратором оказания помощи стал 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины приостановлена в Чечне, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению. При этом власти напомнили, что помощь Палестине оказывает фонд Кадырова. Руководители фондов заверили, что все уже собранные средства находятся на счетах организаций в полной сохранности. После налаживания проверенных каналов передачи помощи в сектор Газа пожертвованные деньги будут использованы по назначению. На фоне приостановки в Чечне частных инициатив по сбору помощи для Сектора Газа аккумулировать средства могла бы национально-культурная автономия палестинцев, предположили аналитики.

2 сентября 2024 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

Решение возобновить сбор пожертвований, которые будут направлены жителям Сектора Газа в виде продуктов питания, медикаментов и иных необходимых товаров, принято на рабочей встрече по вопросам координации гуманитарной помощи жителям Палестины, которую провел директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни Аслан Абдулаев, сообщило агентство "Чечня сегодня".

Куратором направления гуманитарной помощи от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров. Организацию доставки и контроль за процессом будет осуществлять советник главы Чечни Усман Байсултанов. Сбором средств займутся благотворительные фонды «Хайра», «Даймохк» и «Аюб», говорится в сегодняшнем сообщении.

4 августа благотворительная организация "Хайра" опубликовала в своем Telegram-канале сообщение о начала помощи жителям Сектора Газа. "Хайра запустила сбор 5 000 000 ₽ для Газы", - говорится в сообщении.

Напомним, Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". Также к 17 годам Адам Кадыров получил должности руководителя службы безопасности главы Чечни, куратора университета спецназа имени Путина, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".