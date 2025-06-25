Жители Чечни описали схемы отчислений в фонд Кадырова

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Власти Чечни отчитались о многомиллиардных расходах фонда Кадырова на нужды военной операции на Украине. Практика принудительных отчислений в фонд сохранилась, с поборами сталкиваются и бюджетники, и предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2024 года Евросоюз включил в санкционный список мать главы Чечни Аймани Кадырову и возглавляемый ею фонд Кадырова. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери на посту главы фонда. Сбор средств для фонда проводится в основном в России и преимущественно наличными, поэтому санкции Евросоюза не повлияют на деятельность фонда, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. С момента его основания президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Даудов рапортовал о многомиллиардных военных расходах фонда Кадырова

17 июня премьер-министр Чечни Магомед Даудов объявил, что фонд Ахмата Кадырова направил более 40 миллиарда рублей на нужды военной операции на Украине. Он заявил, что деньги пошли, в частности, на закупку техники и «гуманитарную помощь».

По словам Даудова, закуплено более 2500 единиц автотранспорта, включая 290 бронированных машин, передано около 13 тысяч квадрокоптеров, почти 33 тысячи средств связи, более 112 тысяч комплектов военной формы и более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также фонд Кадырова выделяет по миллиону рублей семьям погибших, сообщило государственное ИА "Грозный-информ".

Фонд Кадырова не имеет отношения к бюджету, в него вносит деньги чеченский бизнес по всей стране

"Коммерсант": фонд Кадырова не отчитывается перед Минюстом Глава Чечни и его приближенные контролируют многомиллионный поток средств, направленных на реализацию всех крупных инициатив в республике, через фонд имени Ахмата Кадырова и аффилированные с ним организации, при этом деятельность фонда не подотчетна федеральному Минюсту, сообщил "Коммерсант".

При этом только за 2024 год Чечня получила 121 миллиард рублей из федерального бюджета, указала экономист Наталья Зубаревич. Однако она отметила, что «фонд Кадырова не имеет никакого отношения к бюджету республики». "В 2024 году общий объем трансфертов Чечне составил 121,6 млрд рублей, а все доходы консолидированного бюджета — 158,8 млрд. Фонд Кадырова не имеет отношения к бюджету, в него вносит деньги чеченский бизнес по всей стране", - сказала Зубаревич корреспонденту "Кавказского узла".

Суммы поборов варьируются в зависимости от нужд

Практика регулярных отчислений с бюджетников в Чечне не только не изменилась за последние годы, но и усиливается в зависимости от пиар-кампаний или текущих нужд, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из администраторов оппозиционного по отношению к властям Чечни телеграм-канала NIYSO.

По его данным, если обычно сумма поборов с одного человека составляет 1000 рублей, то в особые периоды она может увеличиваться до 1,5–2 тысяч. «У них такая система, что, к примеру, для пиар-компании им нужно подарить кому-то дом, например, или же машину участнику СВО. Они дополнительно в этот месяц повышают сумму поборов и таким способом восполняют свои нужды», - пояснил он.

Отчисления жители Чечни делают во время получения выплат, рассказал активист. «Во время выдачи заработной платы или же каких-то других сумм — они просто обратно отдают им [деньги]. Они подписывают [ведомости], что получили, например, 30 000 рублей, потом [бухгалтерия] с этих денег сразу же обратно берут и откладывают в свой ящик вот эти суммы. Вот так это происходит», - рассказал он.

Выставляют им счет: вот столько-то денег нужно, вот такой вопрос закрыть

Кроме того, по его данным, финансирование фонда происходит за счет предпринимателей, этой частью пополнения фонда занимается один из высокопоставленных приближенных Кадырова. "Выставляют им [предпринимателям] счет: вот столько-то денег нужно, вот такой вопрос закрыть. В течение двух дней, недели вы должны закрыть этот вопрос. По всей России так у них происходит. Все эти деньги от бюджетников или же они, грубо говоря, крышуют тех или иных бизнесменов", - рассказал активист.

Он отметил, что данные о распространении поборов на мелкий бизнес пока разрозненные. «Насчет мелкого бизнеса у нас нет информации, насколько мне известно, все распространяется на бюджетников, а также если вот есть такой успешный бизнес в республике, например, где хорошо справляются, где зарабатывают приличную сумму — к ним они идут и выставляют счет, чтобы они ежемесячно выплачивали», - сказал представитель NIYSO.

Практика поборов стала привычной для местных жителей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета «Гражданское содействие» (включен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов). «Об изменениях [этой практики] ничего не слышала. Кажется, все привыкли», - сказала она.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (включен в реестр иностранных агентов) предположил, что практика поборов в республике видоизменяется, а формы становятся зачастую непрозрачными. «У меня нет конкретной информации об этом, но недавно была информация, что всех предпринимателей (малый и средний бизнес) обязали демонтировать рекламные вывески и заменить их на те, которые необходимо было изготовить в конкретном рекламном агентстве. Возможно, это был один из методов обогащения фонда», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Жители Чечни рассказали о практике поборов в бюджетных организациях

Практика поборов с жителей Чечни началась в середине 2000-х, а с годами лишь совершенствуется, вводятся более скрытые формы «добровольно-принудительного» финансирования фонда, который впоследствии выступает в роли мецената от собственного имени, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности чеченские бюджетники.

Например, такой-то вуз должен сдать в месяц пять миллионов рублей

Бюджетники в Чечне пожаловались на систематические удержания из зарплат Систематические удержания производятся из зарплат медиков, учителей и полицейских, а конечные получатели взимаемых средств неизвестны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, работающие в бюджетной сфере. Удержания из зарплат бюджетников никем не производятся, а взносы делаются на добровольной основе, считают сотрудники прокуратуры и чиновники.

«Эта практика распространена во всех организациях в Чечне, особенно в бюджетных. Например, у нас, в университете, когда студенты не хотят или не могут сдать экзамены. Им говорят, чтобы сдали определенную сумму денег. Конечно, коррупция не исключена на всех уровнях и, возможно, не все деньги, которые студенты сдадут за зачеты и экзамены, попадут в фонд Кадырова. Но их адресат именно фонд. Для каждого вуза спускают определенные лимиты, например, такой-то вуз должен сдать в месяц пять миллионов рублей, и ректор должен их найти и сдать», - рассказал, в частности, преподаватель одного из вузов.

Бывший сотрудник другой бюджетной организации сообщил, что в период его работы заработную плату сотрудникам выдавали наличными в бухгалтерии, и работники зачастую не знали об удержаниях. «Когда принимают на работу, сразу говорят, что ты будешь на руки получать столько... Многие даже не знают, сколько с их зарплаты удержано и сколько было в реальности начислено», - рассказал он.

Столько-то ты берешь, а столько-то карандашом отмечают в ведомости, что ты оставляешь

Другая жительница Чечни сообщила, что ранее сталкивалась с практикой удержания денег. "От бывших коллег я слышу и родных [об удержаниях]. На моей прежней работе в вузе было так, что официально тебе приходит зарплата на карту, а когда еще не было карт, просто живыми деньгами по ведомости давали. Было видно, что столько-то ты берешь, а столько-то карандашом отмечают в ведомости, что ты оставляешь. А когда на карты уже стали переводить, нас предупреждал декан, что столько-то будет удержано. Каждые 2-3 месяца начислялись премии, хотя они были положены, сами оклады невысокие и за счет этих денег они держали зарплату на уровне среднеотраслевой, и они эти премии забирали», - рассказала бюджетница.

Она отметила, что суммы невыплаченных премий были значительными. «В нашем институте было 30 человек, в среднем с кафедры была зарплата 25 тысяч рублей, а еще 25 - эти премии. В среднем по 15 тысяч забирали, а там около 50 кафедр, и таких организаций куча. Это серьезные суммы. Ни одной бюджетной организации, работающей иначе, в республике не было», - сказала женщина.

По ее словам, в республике с поборами сталкиваются и сотрудники коммерческой сферы. "Например, частные магазины в центре, их каждый раз под предлогами всяких перерегистраций заставляют выплачивать деньги в [одной из городских структур], несмотря на то, что всё официально, и аренду, и налоги они платили. А без этого ты не будешь там торговать. Эти условия люди уже знают", - заключила бюджетница.