Аналитики назвали санкции Европы формальностью для фонда Кадырова

26 июня 2024, 20:59

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Сбор средств для фонда Кадырова проводится в основном в России и преимущественно наличными, поэтому санкции Евросоюза не способны существенно повлиять на деятельность фонда, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Евросоюз 24 июня включил мать главы Чечни Аймани Кадырову и возглавляемый ею фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери на посту главы фонда.

24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России, в том числе матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Также ведомство внесло технические изменения в запись, в размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов. Рамзан Кадыров заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери Аймани Кадыровой, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными".

Ряд операций для Фонда ввиду санкций ЕС осложнятся, уверен научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев. "Банковские санкции можно обходить через сеть посредников, но стоимость транзакций возрастает на размер комиссии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также, по его мнению, возможны сложности с публичным сбором средств в Европе. "Мне неизвестно, имелись ли подобные программы у фонда Кадырова в ЕС, но теперь такие проекты осложняются. В то же время внутри исламских сетей Евросоюза они возможны, потому как не носят официального характера. Наличие санкций можно даже трактовать как определенный плюс, потому как демонстрирует противостояние с миром Запада", - заявил Караваев.

Что касается гуманитарной помощи Газе, Палестине, то здесь проблем не будет. "Через Иорданию или другие арабские страны, с которыми руководству Фонда удалось наладить плотные рабочие отношения", - отметил Караваев.

Председатель комитета "Гражданское содействие" (Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие "признана иностранным агентом) Светлана Ганнушкина (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом) сомневается , что эти санкции для Фонда важны с финансовой точки зрения. "Просто повод выпустить пар, к чему Кадыров вообще склонен, и обругать Запад. Просто Кадыров может себе позволить, вернее ему позволено", - указала она.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также не думает, что какие-либо санкции помешают работе фонда. "Деньги там работают в основном наличные и деятельность фонда осуществляется в пределах России, за редким исключением", - считает он.

Чеченский политолог заявил, что запрет транзакции на территории Евросоюза уже действует для всех россиян. "Скорее фонд не сможет проводить гуманитарную деятельность на территории Евросоюза. А насчёт третьих стран, думаю, некоторые страны не будут заморачиваться этими ограничениями, если на территории этих стран будут проводиться операции, которые принесут им какую-нибудь пользу", - отметил он.

Реакция Кадырова, по словам политолога, естественна на любое негативное отношение к его персоне. "А европейские санкции в отношении фонда, его близких или самого Кадырова - думаю, ничего серьезного с ними (Кадыровыми) не произойдет", - полагает он.

Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram от 24 июня указывал, что фонд "оказывает помощь странам Африки", "оказал поддержку Турции, пострадавшей от землетрясения, беженцам в Сирии, в Бангладеш, Палестине" Также в своем telegram-канале он регулярно публикует отчеты об отправке добровольцев в зону военной операции, указывая, что военные обеспечены снаряжением за счет средств фонда, и сообщения об отправке различных грузов в зону военной операции.

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