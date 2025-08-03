Чечня и Дагестан продемонстрировали разные подходы к оказанию помощи Палестине

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На фоне приостановки в Чечне частных инициатив по сбору помощи для Сектора Газа аккумулировать средства могла бы национально-культурная автономия палестинцев. В Дагестане организацией помощи в Секторе Газа занимаются благотворительные организации.

Как писал "Кавказский узел", деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины приостановлена в Чечне, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению. При этом власти напомнили, что помощь Палестине оказывает фонд Кадырова. Руководители фондов заверили, что все уже собранные средства находятся на счетах организаций в полной сохранности. После налаживания проверенных каналов передачи помощи в сектор Газа, пожертвованные деньги будут использованы по назначению

Власти Чечни отчитывались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Коттеджный поселок из двухэтажных домов, где теперь живут беженцы из Палестины, прибывшие в Чечню, был построен за поразительно короткий срок, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Старопромысловского района Грозного Рустам. "Были построены не только дома, но благоустроена вся территория, заасфальтированы дорожки, разбиты газоны, есть прекрасно оборудованные детские площадки", - делится увиденным Рустам, чей дом находится по соседству, через две улицы. "Самому попасть на территорию нереально, у въезда круглосуточная охрана, видно, потому, что в пяти коттеджах живут беженцы из Палестины", - предположил мужчина.

Родственник жительницы Грозного Умидат был одним из тех, кто отвечал за работы, проводимые на этом объекте. "Он был занят с утра до ночи, По его словам, самый строгий ОТК был – это хозяйки тех семей, которые вселялась в квартиры. Особое внимание женщины уделяли кухне, со встроенной кухонной мебелью и необходимым оборудованием. Все их просьбы и требования хозяек были были удовлетворены", - ссылаясь на слова родственника, рассказала Умидат корреспонденту "Кавказского узла".

Среди 250 палестинских беженцев 23 человека – с высшим медицинским образованием, все они говорят на русском языке, потому что учились в российских мединститутах. "Все они трудоустроены, работают врачами. Есть среди них доктора с 20-летним стажем работы. Пациенты отмечают высокий профессиональный уровень палестинских врачей, их внимательность и доброту, особенно к старикам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Чечни.

По ее словам, сложнее было решить вопрос с трудоустройством палестинских женщин из числа среднего медперсонала, которые кроме арабского не могли общаться ни на каком другом языке. "В конце концов, пришли к общему знаменателю: женщины стали учить русский язык непосредственно на рабочем месте, а врачи и средний медперсонал помогали им с этом", - сказала собеседница издания.

В повестке дня Минздрава и министерства образования Чечни с первых дней в приоритете была забота о прибывших беженцах, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" чиновница администрации главы Чечни Малика.

На вопрос, были ли в республике объявлены акции по поводу сбора гуманитарной помощи для палестинцев, сотрудники бюджетных организаций, директора школ, как городских, так и сельских, ответили отрицательно. "Никто: ни руководители администраций, ни руководства министерств и ведомств с такими предложениями к подведомственным организациям не обращались", - заявил преподаватель университета Муса.

По его словам, в этом не было необходимости, потому что общественный фонд имени Кадырова кроме внушительной финансовой поддержки в адрес жителей Газы, отправлял туда самолеты с «гуманитаркой»: продуктами, лекарственными препаратами. «Об этом жители Грозного и республики узнавали из телерепортажей и статей журналистов как местных, так и федеральных СМИ», - сказал Муса.

2 сентября 2024 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

Национально-культурная автономия палестинцев может стать хабом по сбору средств для Сектора Газа

Информации об аналогичных общественных объединениях палестинцев, подобно культурной автономии в Чечне, нет. По словам профессора, не исключено, через культурную автономию будут аккумулировать благотворительные средства для палестинских беженцев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики востоковед Леонид Сюкияйнен.

"Но надо посмотреть их уставные документы, как они себя позиционируют, на основании каких нормативных актов они действуют. Очень важно, что эта организация не просто собираются люди и утверждают какой-то устав, она должна быть зарегистрирована, чтобы иметь официальный статус. Нужно знать точно её правовой статус", - пояснил Сюкияйнен.

Адвокат Тимофей Широков сообщил, что такая форма общественного объединения как «местная культурная автономия» может иметь достаточно широкий набор функций.

"Автономия функционирует как НКО. В том числе имеет право собирать благотворительные пожертвования для своих уставных целей, не для коммерческой деятельности, а например, для помощи беженцам и другим пострадавшим в Палестине», - сказал он.

Он предположил, что у властей могли быть намерения аккумулировать благотворительные средства через единую организацию.

В Дагестане помощью палестинцам в Сектора Газа занимаются благотворительные фонды

В Дагестане нет специализированных фондов для оказания помощи жителям Палестины, этим вопросом, в числе других проектов, занимаются различные благотворительные организации, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель одного из фондов Гаджи.

В настоящее время оказание гуманитарной помощи палестинцам затруднено из-за сложной военно-политической обстановки в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, отметил он.

В последние годы ключевыми организаторами выступали фонды "Надежда", "Инсан", "Чистое сердце". В начале 2024 года фонд «Чистое сердце» сообщил в своем Telegram-канале, что по итогам 2023 года для оказания ежемесячной помощи семьям с детьми из Палестины и оплаты наемного жилья пожелавшим трудоустроиться фонд «Надежда» собрал более 15 млн рублей, «Инсан» – около 20 млн рублей. Кроме того, свыше 100 тонн гуманитарной помощи в помощь жителям Палестины было направлено благотворительными фондами «Инсан» и «Чистое сердце».

В Дагестане размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. 138 человек, по данным на ноябрь 2024 года, получили паспорта граждан России.

Фонд "Инсан" продолжает оказывать помощь беженцам из Палестины как в Дагестане, так и непосредственно на местах, в самом секторе Газа, ранее сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе фонда.

По словам представителя фонда, с мая 2024 года первый сбор в размере 20 миллионов рублей для помощи беженцев был закрыт в течение суток, второй, на сумму 50 миллионов рублей - за несколько дней. Помощь из этих средств оказывалась беженцам из Палестины в Махачкале, Сочи, Ставрополе и Ульяновске.

Представитель фонда сообщил в ноябре 2024 года, что в секторе Газа работают представители фонда «Инсан», которые оказывают гуманитарную помощь прямо в лагерях беженцев. Только за последнее время было роздано 410 продуктовых корзин, обеспечено горячее питание, организовали поставку пяти цистерн питьевой воды на юге и севере Газы.

Фонд "Инсан" в своем Telegram-канале периодически отчитывается о раздаче еды в Секторе Газа. В апреле 2025 года фонд заявлял, что с момента начала кризиса в Секторе Газа многие обращаются с предложениями о финансовой помощи.

"Фонд «Инсан» не принимает денежные средства от частных лиц или организаций. Однако мы готовы выступить вашим надёжным проводником — помогаем находить проверенные каналы, организовываем доставку и обеспечиваем, чтобы помощь достигала адресатов", - говорится в публикации от 30 апреля.

15 мая, после гибели волонтеров в Секторе Газа фонд заявил, что "«Инсан» не имеет официальных представителей или сотрудников на территории сектора Газа. Работа по оказанию гуманитарной помощи за пределами России осуществляется исключительно через инициативных граждан, действующих по собственному желанию. Фонд оказывает им методическую поддержку, рекомендации и помощь в налаживании взаимодействия с проверенными благотворителями и попечителями на местах", - указано в публикации.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".