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05:24, 29 ноября 2024

Чиновники отчитались о натурализации палестинских беженцев в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

138 из 197 палестинских беженцев, поселившихся в Дагестане, в течение года оформили гражданство России, многие из них намерены в ближайшее время оставаться в стране. 

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. 137 человек получили паспорта граждан России, отчитался ранее Минтруд Дагестана, сообщив о трудоустройстве восьми беженцев. Ведомство подчеркнуло, что беженцы полностью обеспечены одеждой и средствами первой необходимости, а также проинформировало, что с ноября 2023 года на питание и проживание палестинских беженцев выделено более 20 миллионов рублей. В этом году в дагестанские школы пошли 69 детей, прибывших из Палестины, а трое беженцев поступили в медицинский институт имени Башларова. 

По состоянию на 28 ноября в Дагестане живут 197 беженцев из Палестины, включая 96 детей. Из них 138 человек имеют гражданство России, 129 человек зарегистрированы по месту жительства, девять семей получают единое пособие, сообщило в своем телеграм-канале министерство труда и социального развития Дагестана. 

Десять человек из прибывших ранее в Дагестан беженцев по разным причинам вернулись в Палестину, но многие беженцы намерены пока остаться жить в России, - по их мнению, разрушенная инфраструктура в секторе Газа еще не скоро будет восстановлена, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минтруда.

По данным Минтруда Дагестана, 69 детей посещают школу в селе Гамиях, четыре ребенка обучаются дистанционно в школах Египта, 21 ребенок дошкольного возраста ходит в детский сад, 13 студентов обучаются в разных университетах республики без платы за обучение.

На базе Дагестанского государственного медицинского университета организована переподготовка 25 медицинских специалистов из Палестины, из них шесть завершили обучение и получили аккредитацию, остальные проходят подготовку для трудоустройства в учреждениях Минздрава республики. Министерство образования и науки Дагестана трудоустроило двух преподавателей английского и арабского языков.

Практически все беженцы живут на базе отдыха возле Махачкалы, одна семья живет на съемной квартире в Махачкале, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минтруда региона. 

Фонд «Инсан» продолжает оказывать помощь беженцам из Палестины как в Дагестане, так и непосредственно на местах, в самом секторе Газа, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе фонда. 

По словам представителя фонда, с мая 2024 года первый сбор в размере 20 миллионов рублей для помощи беженцев был закрыт в течение суток, второй, на сумму 50 миллионов рублей - за несколько дней. Помощь из этих средств оказывалась беженцам из Палестины в Махачкале, Сочи, Ставрополе и Ульяновске. Среди реализованных проектов фонда - организация обучения для 14 выпускников палестинских образовательных учреждений, приобретение лекарств, оплата проживания для семьи из сектора Газы в Махачкале на пять месяцев. 

Кроме того, погашена задолженность за обучение восьми студентов: до того, как власти Дагестана решили перевести их на бесплатное обучение, они учились на платной основе и не успели оформить документы. Студенты не могли оплатить учебу по причине того, что их родители не могли перевести деньги в Россию или у них вовсе не было денег. Двум студенткам частного медицинского колледжа было оплачено два года обучения, отметили в фонде.

«Что касается сектора Газа, там работают представители фонда, которые оказывают гуманитарную помощь прямо в лагерях беженцев. Только за последнее время было роздано 410 продуктовых корзин, обеспечено горячее питание, организовали поставку пяти цистерн питьевой воды на юге и севере Газы. Фонд регулярно публикует отчеты о проделанной работе в своих социальных сетях, чтобы наши благотворители видели, как используются собранные средства», - рассказали в пресс-службе фонда.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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