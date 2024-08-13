Минтруд Дагестана отчитался о трудоустройстве палестинских беженцев

13 августа 2024, 18:05

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Из 195 палестинских беженцев 137 получили паспорта граждан России, сообщило Минтруда Дагестана. Трудоустроены два педагога и два человека работают в салоне красоты. Четверо врачей, получивших дипломы о переподготовке, выразили желание отправиться в районы республики по программе "Земский доктор".

Как писал "Кавказский узел", в мае размещенные в Дагестане беженцы из Палестины обратились к властям с просьбой оказать им содействие в получении гражданства России, поскольку у них истекает срок разрешения на пребывание в стране, из-за чего возникли проблемы с оформлением документов, сообщило МВД.

Министерство труда и социального развития Дагестана сообщило сегодня что в республике находятся 195 палестинских беженцев, в том числе 97 детей, они проживают в пункте временного размещения.

137 человек из них являются гражданами России, еще 57 человек поставлены на миграционный учет, 117 человек получили СНИЛС, 97 человек - индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), в 86 - полисы обязательного медстрахования

Для 25 человек, имеющих медобразование, организована профессиональная переподготовка на базе ДГМУ, финансовую поддержку в данном вопросе оказывают благотворительные фонды. Сегодня в Минздраве состоялась встреча с четырбю врачами, которые прошли переобучение и получили диплом. Онм "изъявили желание работать в районах республики в качестве участников программы земский доктор, им были предложены вакантные места", сообщило ведомство.

Согласно программе "Земский доктор" ее участники обязуются отработать не менее пять лет в сельской местности, после заключения контракта с больницей они могут получить единовременную выплату, следует из постановления правительства РФ от 22 апреля 2022 года.

Двое беженцев устроились на работу в Республиканский физико-математический лицей-интернат:преподавателями английского и арабского языков. "К началу учебного года планируется трудоустройство еще шести прибывших граждан, владеющих русским языком", сказано в сообщении.

Два человека после обучения, которое организовало Агентство по предпринимательству, трудоустроены в салон красоты, один человек завершает обучение по курсу "1С бухгалтерия".

Для изучения русского языка были организованы три класса в четырех группах. Трое детей определены на учебы в Гамияхскую школу, 19 детей - в детский сад. 13 человек учатся в вузах: пятеро - в ДГТУ, двое - в ДГПУ, шестеров - ДГМУ, все они "освобождены от оплаты за обучение", указано в сообщении.

Веедомство подчеркнуло, что беженцы полностью обеспечены одеждой и средствами первой необходимости. На постоянной основе оказывается психологическая помощь, проводятся медицинские осмотры.

За период ч 25 ноября 2023 года Минтрудом РД из средств резервного фонда Правительства Дагестана, компенсированы расходы за проживание и питание прибывших граждан на общую сумму более 20 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля стало известно, что власти Дагестана должны будут обеспечить размещение еще 200 беженцев из Палестины. Постановление об этом ранее приняло правительство России. Всего республики Северного Кавказа, согласно этому постановлению, должны будут разместить 812 беженцев из Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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