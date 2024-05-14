Палестинские беженцы. Скриншот видео https://t.me/DaaevMinobr/1334

14 мая 2024, 08:28

Беженцы из Палестины пожаловались на проблемы при оформлении документов в Дагестане

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Размещенные в Дагестане беженцы из Палестины обратились к властям с просьбой оказать им содействие в получении гражданства России, поскольку у них истекает срок разрешения на пребывание в стране, из-за чего возникли проблемы с оформлением документов, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли 183 беженца из Палестины.

Беженцы из Палестины, прибывшие ранее в Дагестан, обратились к начальнику управления по вопросам миграции МВД Магомеду Магомедову с просьбой о содействии в получении гражданства России. Выяснилось, что при оформлении документов у них возникли проблемы с личными данными, а сроки законного пребывания в России истекают, сообщило 13 мая на своем сайте МВД по Дагестану.

Магомед Магомедов пообещал беженцам из Палестины помочь в решении их проблемы, отметило ведомство.

Напомним, 18 апреля стало известно, что власти Дагестана должны будет обеспечить размещение еще 200 беженцев из Палестины. Постановление об этом ранее приняло правительство России. Всего республики Северного Кавказа, согласно этому постановлению, должны будут разместить 812 беженцев из Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Родные участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вызваны на беседы", "Жители Махачкалы проигнорировали призывы к митингу", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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