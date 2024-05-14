Беженцы из Палестины пожаловались на проблемы при оформлении документов в Дагестане

14 мая 2024, 08:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Размещенные в Дагестане беженцы из Палестины обратились к властям с просьбой оказать им содействие в получении гражданства России, поскольку у них истекает срок разрешения на пребывание в стране, из-за чего возникли проблемы с оформлением документов, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли 183 беженца из Палестины.

Беженцы из Палестины, прибывшие ранее в Дагестан, обратились к начальнику управления по вопросам миграции МВД Магомеду Магомедову с просьбой о содействии в получении гражданства России. Выяснилось, что при оформлении документов у них возникли проблемы с личными данными, а сроки законного пребывания в России истекают, сообщило 13 мая на своем сайте МВД по Дагестану.

Магомед Магомедов пообещал беженцам из Палестины помочь в решении их проблемы, отметило ведомство.

Напомним, 18 апреля стало известно, что власти Дагестана должны будет обеспечить размещение еще 200 беженцев из Палестины. Постановление об этом ранее приняло правительство России. Всего республики Северного Кавказа, согласно этому постановлению, должны будут разместить 812 беженцев из Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.