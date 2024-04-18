18 апреля 2024, 11:41

Установлены квоты на прием палестинских беженцев в республиках Северного Кавказа

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Власти Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечни должны обеспечить размещение 812 беженцев, эвакуированных из Палестины, постановило правительство России.

На постановление правительства России о том, что власти республик Северного Кавказа должны обеспечить размещение 812 беженцев из Палестины, сегодня обратил внимание телеграм-канал "Что там у дагестанцеV".

Постановление опубликовано на сайте правительства России. В нем указано, что всего из сектора Газа эвакуированы 1447 беженцев, среди них в том числе те, кто имеет российское гражданство.

Власти Дагестана должны обеспечить размещение 200 беженцев, Ингушетии – 192, Кабардино-Балкарии – 100, Карачаево-Черкесии – 70 и Чечни – 250. Власти республик также должны отчитаться о готовности принять новых беженцев, указано в документе.

Остальная часть беженцев распределена среди регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.

"Кавказский узел" также писал, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли 183 беженца из Палестины, в Ингушетию – не менее 142-х, Чечня приняла 206 беженцев, Кабардино-Балкария – 102, а Карачаево-Черкесия – 40.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Родные участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вызваны на беседы", "Жители Махачкалы проигнорировали призывы к митингу", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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