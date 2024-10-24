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14:12, 24 октября 2024

Беженцы из Палестины смогли поступить в дагестанский вуз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Институт имени Башларова в Дагестане принял на обучение на стоматологов одну девушку и троих парней, прибывших ранее из Палестины в качестве беженцев, сообщил ректор вуза.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане периодически проходят различные акции и инициативы по оказанию поддержки беженцам из Палестины. В частности, ранее в республике был объявлен сбор средств на школьную одежду для палестинских беженцев. В этом году в дагестанские школы пошли 69 детей, прибывших из Палестины, на школьную одежду для них требовалось более миллиона рублей.

В Дагестане размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. 137 человек получили паспорта граждан России, отчитался ранее Минтруд Дагестана, сообщив о трудоустройстве восьми беженцев. Ведомство подчеркнуло, что беженцы полностью обеспечены одеждой и средствами первой необходимости, а также проинформировало, что с ноября 2023 года на питание и проживание палестинских беженцев выделено более 20 миллионов рублей.

В медицинский институт имени Башларова в Дагестане в текущем учебном году поступили четверо беженцев из Палестины, сообщил ректор вуза Сапарчамагомед Магомедов.

"Три девушки и парень. До поступления они прошли подготовительные курсы по изучению русского языка на базе дагестанского государственного медицинского университета", – привел 23 октября ТАСС его слова.

Расходы на обучение студентов взял на себя благотворительный фонд "Инсан", беженцы из Палестины выбрали направление "Стоматология", добавил ректор.

Фонд "Инсан" в своем телеграм-канале отчитался о продолжении оказания помощи беженцам из Палестины. Так, 21 октября фонд сообщил о передаче гуманитарной помощи беженцам. 18 октября фонд уточнил, что палестинцам направлены 20 стиральных машин, 100 газовых печей, 1000 одеял и 1000 подушек. Эта помощь была направлены в города Ливана, где размещены беженцы – Бейрут и Барджу.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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