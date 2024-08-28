Сбор средств на школьную одежду для палестинских беженцев объявлен в Дагестане

28 августа 2024, 16:19

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В этом году в дагестанские школы пойдут 69 детей, прибывших из Палестины, на школьную одежду для них требуется более миллиона рублей, сообщил фонд "Надежда".

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане находятся 195 палестинских беженцев, в том числе 97 детей. 137 человек получили паспорта граждан России, отчитался Минтруд Дагестана, сообщив о трудоустройстве восьми беженцев. Ведомство подчеркнуло, что беженцы полностью обеспечены одеждой и средствами первой необходимости, а также проинформировало, что с ноября 2023 года на питание и проживание палестинских беженцев выделено более 20 миллионов рублей.

69 детей, прибывших из Палестины, пойдут в этом году в школы, сообщил сегодня фонд "Надежда". "Им нужна школьная одежда. К сожалению, у них нет возможности приобрести ее самостоятельно", - говорится в Telegram-канале фонда.

Фонд объявил сбор средств на школьную форму, необходимая сумма - 1 миллион 112 тысяч рублей, указано в сообщении.

Напомним, 18 апреля стало известно, что власти Дагестана должны будут обеспечить размещение еще 200 беженцев из Палестины. Постановление об этом ранее приняло правительство России. Всего республики Северного Кавказа, согласно этому постановлению, должны будут разместить 812 беженцев из Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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