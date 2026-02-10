Алаудинов отреагировал на критику религиозных идей в своей книге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Идеи в книге о совместной борьбе мусульман и христиан изложены с точки зрения ислама, но адаптированы для бойцов, считающих себя православными, заявил руководитель спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и предложил критикам создавать собственные идеологии.

Как писал "Кавказский узел", зампредседателя Синодального миссионерского отдела по апологетической миссии Русской православной церкви Сергий Фуфаев указал, что в книге Апти Алаудинова "Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста" смешиваются идеи христианства и ислама, что искажает основы православной веры и ведет к ереси.

Священник назвал три ключевых искажения основ православного вероисповедания: мусульмане и православные христиане верят в единого Бога, при этом подразумевается, что этот Бог соответствует представлениям ислама; мусульмане и православные христиане верят в Иисуса Христа, который есть Божий посланник; мусульмане и православные христиане верят, что Иисус Христос соберет войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его. "Православные христиане верят в единого Бога-Троицу, Отца, Сына и Святого Духа", - напомнил Фуфаев.

Апти Алаудинов минувшей ночью опубликовал в своем телеграм-канале видео, записанное в режиме селфи, в котором прокомментировал критику идей, изложенных в книге. При этом Алаудинов не конкретизировал, на чью именно критику реагирует, и не упомянул представителя Синодального миссионерского отдела РПЦ.

"Кто-то написал там какую-то тему – самый умный, видать – и решил, что это мнение руководства РПЦ. Это не так. Общее видение того, что правильно или неправильно, может сказать патриарх или Синодальный отдел, насколько я знаю. А всё остальное – как и везде, есть люди, которые что-то для себя там думают", - сказал он.

Мне что, ваша рецензия нужна, что ли?

Алаудинов пояснил, что написал книгу вместе с имамом "Ахмата" Магомедом Хийтанаевым, и книга основана "на концепции Ахмата-хаджи Кадырова". "Полностью, четко раскрывает эту всю тему с позиции религии ислам. Мне что, ваша рецензия нужна, что ли? Абсолютно я в ней не нуждаюсь. Вы можете написать свою книгу, со своей идеей, вложить туда свою идеологию и флаг вам в руки", - заявил он.

По словам Алаудинова, его идея заключается в том, что у мусульман и православных христиан общий враг. "И мы ждем пришествия Иисуса вместе. […] Я ни на что не претендую на ваше, я просто про своё говорю, что я чеченец, мусульманин, считаю, что мы должны быть в одном строю с нашими братьями православными, для которых, как и для меня, есть общий Создатель. И в этом случае для нас Бог един", - сказал он.

Генерал отметил, что у него "есть много православных ребят, много мусульман". "Идея, которая там излагается, в этой книге, она говорит о том, что ислам по сути своей полностью показывает во всех священных писаниях, что мы ждем пришествия Иисуса (Иса)… И для того чтобы было общее соприкосновение, чтобы не было недопониманий, мы говорим "Иисуса", чтобы православные это всё правильно услышали, поняли", - пояснил Алаудинов.

В спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, они теперь составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения. Православный крест на флаге спецназа "Ахмат" вступил в противоречие с декларируемым в России секуляризмом, но показал реальное положение дел в подразделении и лояльность руководству страны, считают аналитики.

Апти Алаудинов "в своих псевдорелигиозных рассуждениях пытается совместить несовместимые вещи", высказал сегодня мнение читатель "Кавказского узла" с ником sam.

"Имея какие-то поверхностные познания в религии, он попытался создать некий гибрид ислама с православием, объявив свое подразделение «войском Иисуса», придумав собственный флаг", - написал он в своем комментарии.

Напомним, схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, был уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов.

Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил.

Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста". В ситуацию вмешались Минобороны и РПЦ, Кремль же предпочел остаться в стороне, указали аналитики.