Представитель РПЦ назвал еретическими идеи Алаудинова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Священник Сергий Фуфаев заявил, что идеи из книги главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова ведут к ереси.

Как писал "Кавказский узел", представители движения "Сорок Сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". В подарок ему они преподнесли стяги со Спасом и Богородицей.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что "старшие товарищи", которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах. В ситуацию вмешалось Минобороны и РПЦ, Кремль же предпочел остаться в стороне, полагают аналитики.

Изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идеи главы спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова ведут к ереси. Об этом заявил заместитель председателя Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Русской православной церкви , священник Сергий Фуфаев.

Фуфаев отметил, что в книге Алаудинова смешиваются идеи христианства и ислама, что искажает основы православной веры и ведет к ереси. Священник назвал три ключевых искажения основ православного вероисповедания: мусульмане и православные христиане верят в единого Бога, при этом подразумевается, что этот Бог соответствует представлениям ислама; мусульмане и православные христиане верят в Иисуса Христа, который есть Божий посланник; мусульмане и православные христиане верят, что Иисус Христос соберет войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его.

В спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, они теперь составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения. Православный крест на флаге спецназа "Ахмат" вступил в противоречие с декларируемым в России секуляризмом, но показал реальное положение дел в подразделении и лояльность руководству страны, считают аналитики.

«Православные христиане верят в единого Бога-Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, что неприемлемо для ислама»,— отметил священник. По его словам, Бог, по православному вероисповеданию, не может быть одноликим.

«В миссионерской и пастырской беседе с людьми, находящимися под влиянием этого заблуждения, необходимо показать радикальную его несовместимость с православной верой», — резюмируется в докладе Фуфаева.