×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:53, 9 февраля 2026

Представитель РПЦ назвал еретическими идеи Алаудинова

Апти Алаудинов. Фото: https://grozny.tv/news/army/65926

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Священник Сергий Фуфаев заявил, что идеи из книги главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова ведут к ереси.

Как писал "Кавказский узел", представители движения "Сорок Сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". В подарок ему они преподнесли стяги со Спасом и Богородицей.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что "старшие товарищи", которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах. В ситуацию вмешалось Минобороны и РПЦ, Кремль же предпочел остаться в стороне, полагают аналитики. 

Изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идеи главы спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова ведут к ереси. Об этом заявил заместитель председателя Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Русской православной церкви , священник Сергий Фуфаев.

Фуфаев отметил, что в книге Алаудинова смешиваются идеи христианства и ислама, что искажает основы православной веры и ведет к ереси. Священник назвал три ключевых искажения основ православного вероисповедания: мусульмане и православные христиане верят в единого Бога, при этом подразумевается, что этот Бог соответствует представлениям ислама; мусульмане и православные христиане верят в Иисуса Христа, который есть Божий посланник; мусульмане и православные христиане верят, что Иисус Христос соберет войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его.

В спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, они теперь составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения. Православный крест на флаге спецназа "Ахмат" вступил в противоречие с декларируемым в России секуляризмом, но показал реальное положение дел в подразделении и лояльность руководству страны, считают аналитики.

«Православные христиане верят в единого Бога-Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, что неприемлемо для ислама»,— отметил священник. По его словам, Бог, по православному вероисповеданию, не может быть одноликим. 

«В миссионерской и пастырской беседе с людьми, находящимися под влиянием этого заблуждения, необходимо показать радикальную его несовместимость с православной верой», — резюмируется в докладе Фуфаева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Похищение невесты. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:04, 9 февраля 2026
Правозащитники отказались считать похищение девушек для брака на Кавказе острой проблемой
Договор и ключи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:07, 9 февраля 2026
Ингушетия стала регионом с самым высоким уровнем просрочки по ипотеке
Памятная надпись и табличка на доме Анны Политковской. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/80078
08:47, 7 февраля 2026
Активисты в девятый раз восстановили мемориальный знак на доме Политковской
23:05, 6 февраля 2026
Кадыров отчитался о новой отправке комбатантов на фронт
Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
21:21, 6 февраля 2026
Дивнич сообщил о приговоре Алихану Берсаеву
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 февраля 2026, 11:57
Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo
06 февраля 2026, 11:36
Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше