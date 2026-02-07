Активисты в девятый раз восстановили мемориальный знак на доме Политковской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Памятную надпись на месте сорванных мемориальных табличек на доме журналистки Анны Политковской в этот раз нанесли краской на стену. Активисты также установили на доме табличку с надписью о том, что здесь была уничтожена мемориальная доска.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля вновь была уничтожена деревянная памятная табличка, больше недели провисевшая на перилах дома, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская.

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек.

Табличку в память об Анне Политковской восстановили в девятый раз, сообщило минувшей ночью RusNews.

При этом активисты, пришедшие, чтобы установить новую временную табличку, обнаружили, что "кто-то уже нанёс текст оригинальной таблички ("В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". - Прим. "Кавказского узла") краской по трафарету прямо на стену дома", говорится в публикации.

Активисты нанесли на табличку надпись: «Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской».

"Её они закрепили пластиковыми стяжками. В итоге на доме на Лесной сейчас две импровизированные таблички - в память об Анне Политковской и в память о табличке Анны Политковской", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована фотографиями новой таблички и трафаретной надписи, сделанными с разных ракурсов, и видеороликом, снятым в темное время суток. На кадрах видно, как две молодые женщины прикрепляют табличку к перилам.

Напомним, 18 января в доме на Лесной улице в Москве была разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.