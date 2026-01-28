Активисты восстановили табличку памяти Анны Политковской в восьмой раз

Очередная временная табличка на доме убитой в Москве журналистки Анны Политковской была уничтожена утром 27 января. Днем активисты "Яблока" установили новый мемориальный знак.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 января активисты установили на доме Анны Политковской пятую временную табличку после уничтожения мемориальной доски. Ночью и утром она оставалась на месте, но в середине дня 26 января исчезла. Вместе с ней пропали две картонные таблички проекта "Последний адрес" - одна памяти репрессированного химика Рябенького, вторая - о том, что в этом доме "репрессируют мемориальную табличку жившей здесь Анны Политковской". Поздно вечером 26 января табличка была восстановлена в седьмой раз.

18 января на Лесной улице в Москве на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена уже в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Настойчивые попытки уничтожить табличку лишь возвращают в инфополе убийство Анны Политковской, подчеркнул ее бывший муж.

Неизвестные утром 27 января вновь уничтожили временную мемориальную табличку на фасаде дома на Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. К 10.35 мск на здании не было ни памятной таблички, ни установленного активистами портрета журналистки, сообщил проект "Осторожно, новости".

Днем 27 января новую временную табличку у дома Политковской установили представители партии “Яблоко”. Лидер партии Николай Рыбаков и член бюро московского отделения “Яблока” прекрепили деревянную табличку к перилам у входа в подъезд, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Таким образом, памятная табличка Анны Политковской у ее дома была установлена в восьмой раз, отмечает Telegram-канал ЗПЧ.

Рыбаков отметил, что обращался к руководству московской полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных мемориальной доски, которая висела на доме Анны Политковской много лет. В партии не согласны с выводами суда, который признал виновным лишь одного человека, поскольку к уничтожению доски, по их мнению, причастна группа неонацистов.

“По их же словам, они отдали "дань памяти своим славным предшественникам", виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также в ряде громких резонансных убийств на национальной почве”, - отмечается в публикации “Яблока”.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, отбывшего срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В деле Буданова Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.