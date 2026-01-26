Мемориальная табличка вновь исчезла с дома Политковской

Пятая по счету временная мемориальная табличка на доме журналистки Анны Политковской в Москве провисела меньше суток. Также были сорваны установленные активистами на том же доме таблички "Последнего адреса".

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 января активисты установили на доме Анны Политковской пятую временную табличку после уничтожения мемориальной доски.

18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена уже в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Вечером 23 января была установлена третья временная табличка, о ее исчезновении стало известно 24 января. В тот же день активисты восстановили ее, установив четвертую временную табличку, которая исчезла сегодня днем. Настойчивые попытки уничтожить табличку лишь возвращают в инфополе убийство Анны Политковской, подчеркнул ее бывший муж.

Неизвестные в шестой раз уничтожили памятную табличку на фасаде дома на Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель “Новой газеты” Анна Политковская.

Табличка, которую активисты повесили выше предыдущих, пропала сегодня днем; вместе с ней исчезли и две картонные таблички проекта "Последний адрес" - одна памяти репрессированного химика Рябенького, вторая - о том, что в этом доме “репрессируют мемориальную табличку жившей здесь Анны Политковской, злодейски убитой здесь 7 октября 2006 года. Свободу политзаключённым!", сообщил проект SOTAVision* в 16.14 мск.

Все эти таблички были на месте еще сегодня утром, за ночь их “никто не портил”, сообщал Telegram-канал “Осторожно, новости” в 10.41 мск сегодня.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

