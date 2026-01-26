×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:08, 26 января 2026

Мемориальная табличка вновь исчезла с дома Политковской

Мемориальная табличка на доме Политковской Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1316371350531358&set=pcb.1316371413864685 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятая по счету временная мемориальная табличка на доме журналистки Анны Политковской в Москве провисела меньше суток. Также были сорваны установленные активистами на том же доме таблички "Последнего адреса". 

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 января активисты установили на доме Анны Политковской пятую временную табличку после уничтожения мемориальной доски.

18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена уже в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Вечером 23 января была установлена третья временная табличка, о ее исчезновении стало известно 24 января. В тот же день активисты восстановили ее, установив четвертую временную табличку, которая исчезла сегодня днем. Настойчивые попытки уничтожить табличку лишь возвращают в инфополе убийство Анны Политковской, подчеркнул ее бывший муж.

Неизвестные в шестой раз уничтожили памятную табличку на фасаде дома на Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель “Новой газеты” Анна Политковская. 

Табличка, которую активисты повесили выше предыдущих, пропала сегодня днем; вместе с ней исчезли и две картонные таблички проекта "Последний адрес" - одна памяти репрессированного химика Рябенького, вторая -  о том, что в этом доме “репрессируют мемориальную табличку жившей здесь Анны Политковской, злодейски убитой здесь 7 октября 2006 года. Свободу политзаключённым!", сообщил проект SOTAVision* в 16.14 мск. 

Все эти таблички были на месте еще сегодня утром, за ночь их “никто не портил”, сообщал Telegram-канал “Осторожно, новости” в 10.41 мск сегодня. 

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской. 

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:50, 26 января 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:08, 26 января 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях
09:29, 26 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:33, 26 января 2026
Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников
01:53, 26 января 2026
Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью
19:01, 25 января 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:58, 26 января 2026
Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям
Апти Алаудинов, Адам Кадыров, Магомед Даудов, Адам Делимханов (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://static/istories.media/uploaded/images
20:25, 23 января 2026
ДТП в Грозном актуализировало вопросы о возможном преемнике Рамзана Кадырова
Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
02:47, 23 января 2026
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева
Люди в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:25, 22 января 2026
Четыре аэропорта на юге России закрыты для самолетов
Адам Кадыров. Кадр видеосюжета vesti_respubliki_chr / Instagram*
22:22, 16 января 2026
Информация о ДТП с участием Адама Кадырова распространилась в чеченских соцсетях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 16:58
Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям

Женщина в больнице. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 14:06
Девять пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в больницах

Гиви Таргамадзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/
26 января 2026, 12:25
Грузинский оппозиционер Таргамадзе освобожден из тюрьмы

Сотрудник правоохранительных органов задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 10:28
Дагестанский чиновник заподозрен в махинациях с земельным участком

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше