Активисты в очередной раз восстановили мемориальную табличку на доме Политковской

Спустя несколько часов после исчезновения четвертой таблички активисты установили у подъезда, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, новую временную табличку.

Как писал "Кавказский узел", 18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена уже в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Вечером 23 января была установлена третья временная табличка, о ее исчезновении стало известно 24 января.

В этот раз табличку, которая повторяет текст, написанный на висевшей здесь мемориальной доске, закрепили на веревке на настенном флагштоке, следует из видео, опубликованного поздно вечером 24 января RusNews. Она размещена выше, чем оригинальная мемориальная доска - девушку, которая размещала табличку, держали на руках.

«Вот сегодня повесили на верёвку, до этого на клей, до этого на скотч. Пока ее будут срывать — будем восстанавливать. Конечно, нужно пытаться и другими способами действовать, идеальный вариант — восстановить табличку, которая была», — рассказала одна из активисток.

«Есть много неравнодушных людей, которые готовы в это вкладываться. Мы хотим, чтобы память Политковской оставалась здесь, в этом доме. Это та вещь, которую хочется делать — многим людям нужна поддержка моральная и вера в то, что есть кто-то, кто будет вешать эту табличку раз за разом», — приводятся слова другой активистки в публикации.

Бывший муж Анны Политковской, журналист Александр Политковский считает, что это "глупость само по себе — срывать эту доску". "Притом, что мне сказал кто-то, что это делают сами жильцы. Правда, я не знаю это точно", - привело его слова RTVI в публикации от 22 января. Он сообщил, что не намерен обращаться по этому поводу в правоохранительные органы,

Идею перенести памятную табличку Политковский отверг, пояснив, что «другого места [для этого] нет». "Ее убили там. И поэтому эту доску и вешали, что она там жила, писала свои последние книги и там была убита. Понятное дело, что есть еще квартира на улице Герцена, на Остоженке, где мы жили. Мы в нескольких местах жили, но та доска, которую срывают, это же именно речь идет о том, где она жила и где ее убили", — добавил он.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

