Главная   /   Лента новостей
02:17, 27 января 2026

Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в седьмой раз

Шестая временная табличка на доме Анны Политковской. Фото: Екатерина Граховская / Telegram-канал ЗПЧ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Московские активисты в седьмой раз восстановили памятную табличку на доме Анны Политковской, установив также на стене дома портрет убитой журналистки. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 января активисты установили на доме Анны Политковской пятую временную табличку после уничтожения мемориальной доски. Ночью и утром она оставалась на месте, но в середине дня 26 января исчезла. Вместе с ней пропали две картонные таблички проекта "Последний адрес" - одна памяти репрессированного химика Рябенького, вторая -  о том, что в этом доме "репрессируют мемориальную табличку жившей здесь Анны Политковской". 

18 января на Лесной улице в Москве на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена уже в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Вечером 23 января была установлена третья временная табличка, о ее исчезновении стало известно 24 января. В тот же день активисты восстановили ее, установив четвертую временную табличку, которая исчезла сегодня днем. Настойчивые попытки уничтожить табличку лишь возвращают в инфополе убийство Анны Политковской, подчеркнул ее бывший муж.

Фото: Екатерина Граховская / Telegram-канал ЗПЧШестая по счету временная мемориальная табличка была установлена на фасаде дома на Лесной улице в Москве поздно вечером 26 января. “Взамен нее была прикреплена новая табличка, волонтеры также разместили рядом фотографию журналистки и возложили цветы”, - сообщил Telegram-канал ЗПЧ. 

Новая временная табличка из пенокартона установлена под местом, где ранее висела постоянная мемориальная доска, уничтоженная 18 января. Текст на ней воспроизводится без изменений: “В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская”. Выше таблички на стене закреплен портрет.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской. 

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

