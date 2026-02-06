×

23:05, 6 февраля 2026

Кадыров отчитался о новой отправке комбатантов на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа добровольцев отправлена из Грозного в зону боевых действий после подготовки в Российском университете спецназа, рапортовал Рамзан Кадыров. 

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний раз об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщал 22 января. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 67 440 бойцов, из них 23 774  добровольца, а в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, отчитался 12 января глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные об общем числе отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Об отправке очередной группы военных из аэропорта Грозного в зону боев на Украине Рамзан Кадыров сообщил сегодня днем, опубликовав снятое на аэродроме видео. 

Кадыров подчеркнул, что в этот раз на фронт отправляется "большая" группа добровольцев, в составе которой есть жители Чечни и выходцы из других регионов. "Для некоторых из них это уже вторая, третья, а то и четвертая командировка в зону проведения СВО", - написал он. 

Запись, на которой глава правительства Чечни напутствует бойцов на аэродроме, была снята в темное время суток. Над шеренгой построенных комбатантов, помимо флагов "Ахмата" и российского триколора, виден флаг СССР. 

"Контракт у меня не первый здесь, в подразделении "Ахмат". Каждый раз прохожу тренировки на базе Российского университета спецназа - прекрасные условия, компетентные инструкторы", - заявил на камеру один из комбатантов. 

Другой боец в своем комментарии демонстративно подчеркнул интернациональный характер подразделения. "Хотим свою правду отстоять, победить в любом положении", - сообщил он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

