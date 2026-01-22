×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:58, 22 января 2026

Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО

Группа бойцов в аэропорту Грозного. 22 января 2026 г. Фото: https://chechnyatoday.com/news/393098

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине отправилась новая группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа. Среди них и представители других регионов. 

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний раз об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщал 4 января. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 67 440 бойцов, из них 23 774  добровольца. В зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, отчитался 12 января глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Группа бойцов отправилась  из аэропорта Грозный в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в составе группы не только жители Чечни, но представители и других регионов России, многие из них отправляются в зону СВО не первый раз. 

Перед отправкой кандидаты на службу в спецназе "Ахмат" Минобороны России  прошли интенсивную боевую и тактическую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, где "приобрели необходимые навыки для действий в сложных условиях", - проинформировал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Глава правительства Чечни Магомед Даудов, провожая бойцов, заявил, что прежде всего идет борьба за духовные ценности, а потому это  "самый большой джихад, священная война", - следует из видео, приложенного к публикации.

Напомним, власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. В частности, Рамзан Кадыров 25 октября 2022 года заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

16 марта 2023 года Кадыров заявил, что жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда свидетельствует об отсутствии веры.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:21, 22 января 2026
1
 Многомиллионные хищения при строительстве электроподстанции выявлены в Ингушетии
23:43, 21 января 2026
Стало известно о погибших в Адыгее и в Краснодарском крае после атак БПЛА
20:06, 21 января 2026
Виталий Журавлев осужден по третьему уголовному делу о дискредитации армии
17:24, 21 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:10, 21 января 2026
3
 Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Анна Смирнова с детьми в аэропорту. Скриншот фото из ee Telegram-чата от 19.01.26, https://t.me/c/1731485818/3617
14:00, 22 января 2026
Бывший муж Смирновой потребовал у суда оставить детей с ним
Люди в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:25, 22 января 2026
Четыре аэропорта на юге России закрыты для самолетов
Адам Кадыров. Скриншот фото из telegram-канала "Дош Кавказа", https://t.me/new_dosh/7345.
21:43, 21 января 2026
Власти Чечни хранят молчание о ДТП с Адамом Кадыровым
Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
19:04, 21 января 2026
Уроженцы Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о теракте в Москве
Адам Кадыров. Фото: Kadyrov_95 / Telegram
15:48, 21 января 2026
Источники сообщили об улучшении состоянии Адама Кадырова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Паспорт Грузии. Фото: Новости Грузия https://www.newsgeorgia.ge/
22 января 2026, 09:19
Еврокомиссия анонсировала приостановку безвиза для владельцев диппаспортов Грузии

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Фото создано "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22 января 2026, 04:24
Сотрудники аэропорта в Махачкале рассказали суду о поведении погромщиков

Задержание участников "Лимоновских чтений". 17 января 2026 г. Фото: https://t.me/rightsofnation/2453
21 января 2026, 19:44
Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

Алан Гаглоев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=EOnj3T_7KCs
21 января 2026, 18:14
Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше