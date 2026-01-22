Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО

Из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине отправилась новая группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа. Среди них и представители других регионов.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний раз об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщал 4 января. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 67 440 бойцов, из них 23 774 добровольца. В зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, отчитался 12 января глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Группа бойцов отправилась из аэропорта Грозный в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в составе группы не только жители Чечни, но представители и других регионов России, многие из них отправляются в зону СВО не первый раз.

Перед отправкой кандидаты на службу в спецназе "Ахмат" Минобороны России прошли интенсивную боевую и тактическую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, где "приобрели необходимые навыки для действий в сложных условиях", - проинформировал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Глава правительства Чечни Магомед Даудов, провожая бойцов, заявил, что прежде всего идет борьба за духовные ценности, а потому это "самый большой джихад, священная война", - следует из видео, приложенного к публикации.

Напомним, власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. В частности, Рамзан Кадыров 25 октября 2022 года заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

16 марта 2023 года Кадыров заявил, что жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда свидетельствует об отсутствии веры.