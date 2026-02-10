Табличка на доме Политковской восстановлена в десятый раз

Активисты установили новую памятную доску на месте сорванных мемориальных табличек на доме, в котором жила и была застрелена журналистка Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля вновь была уничтожена деревянная памятная табличка, больше недели провисевшая на перилах дома на Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. В ночь на 7 февраля текст мемориальной доски был восстановлен на фасаде здания в девятый раз, но уже не на табличке, а краской на стене. Кроме того, активисты прикрепили к перилам дома табличку с надписью "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской". Эта табличка была сорвана вечером 9 февраля.

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек.

Табличку в память об Анне Политковской восстановили в десятый раз, сообщило в ночь на 10 февраля RusNews.

"На фасаде дома журналистки Анны Политковской на улице Лесной в Москве вновь появилась мемориальная табличка. Это уже десятая попытка восстановить памятный знак с начала 2026 года", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видны и надпись, нанесенная краской, и табличка с тем же содержанием: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская".

Ситуацию прокомментировал 7 февраля читатель "Кавказского узла" с ником wilson. "Прямо-таки борьба идей и нервов идет вокруг этой таблички. То, что надпись нанесли на стену краской, может быть и выход, но и ее при желании можно будет замазать или залить. Просто бросив бутылку с краской в стену. И новую табличку могут сорвать, как и раньше, нужны какие-то экстраординарные решения. Можно было бы, например, сделать на фасаде дома большой мурал с изображением Политковской и указанием, что она была убита такого-то числа. Но для этого нужны в первую очередь финансовые возможности, да и разрешение соответствующее, наверное, придется получить от местных властей", - написал он в своем комментарии.

Напомним, 18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.