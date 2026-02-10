×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:02, 10 февраля 2026

Табличка на доме Политковской восстановлена в десятый раз

Новая мемориальная табличка на доме Анны Политковской. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/80203

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты установили новую памятную доску на месте сорванных мемориальных табличек на доме, в котором жила и была застрелена журналистка Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля вновь была уничтожена деревянная памятная табличка, больше недели провисевшая на перилах дома на Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. В ночь на 7 февраля текст мемориальной доски был восстановлен на фасаде здания в девятый раз, но уже не на табличке, а краской на стене. Кроме того, активисты прикрепили к перилам дома табличку с надписью "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской". Эта табличка была сорвана вечером 9 февраля.

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек.

Табличку в память об Анне Политковской восстановили в десятый раз, сообщило в ночь на 10 февраля RusNews.

"На фасаде дома журналистки Анны Политковской на улице Лесной в Москве вновь появилась мемориальная табличка. Это уже десятая попытка восстановить памятный знак с начала 2026 года", - говорится в сообщении.

Новая мемориальная табличка на доме Анны Политковской. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/80203Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видны и надпись, нанесенная краской, и табличка с тем же содержанием: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская".

Ситуацию прокомментировал 7 февраля читатель "Кавказского узла" с ником wilson. "Прямо-таки борьба идей и нервов идет вокруг этой таблички. То, что надпись нанесли на стену краской, может быть и выход, но и ее при желании можно будет замазать или залить. Просто бросив бутылку с краской в стену. И новую табличку могут сорвать, как и раньше, нужны какие-то экстраординарные решения.  Можно было бы, например, сделать на фасаде дома большой мурал с изображением Политковской и указанием, что она была убита такого-то числа. Но для этого нужны в первую очередь финансовые возможности, да и разрешение соответствующее, наверное, придется получить от местных властей", - написал он в своем комментарии.

Напомним, 18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Девушки устанавливают табличку на доме Анны Политковской. Кадр видео RusNews https://t.me/rusnews/80078
01:56, 10 февраля 2026
Табличка с указанием на вандалов-неонацистов пропала с дома Политковской
Рамзан и Адам Кадыровы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
23:27, 9 февраля 2026
Кадыров впервые высказался на тему ДТП с участием сына Адама
21:39, 9 февраля 2026
Житель Ингушетии заподозрен в призывах к терроризму
Апти Алаудинов. Фото: https://grozny.tv/news/army/65926
15:53, 9 февраля 2026
Представитель РПЦ назвал еретическими идеи Алаудинова
Похищение невесты. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:04, 9 февраля 2026
Правозащитники отказались считать похищение девушек для брака на Кавказе острой проблемой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Али Керимли. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews https://jam-news.net/
09 февраля 2026, 22:30
Суд продлил срок ареста Али Керимли

Эдуард Балтыков. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10233943954434919&set=pcb.10233944038837029 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 февраля 2026, 19:57
Правозащитники признали политзаключенным калмыцкого активиста Балтыкова

Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 февраля 2026, 16:56
Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 февраля 2026, 11:57
Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше