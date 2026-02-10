Абхазские активисты потребовали отставки главы МВД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазские общественные организации призвали президента отправить в отставку главу МВД Роберта Киута, усомнившись в законности процедуры выдачи российских паспортов на территории Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе.

С 6 февраля Абхазии по инициативе российского МВД приостановлен также обмен водительских удостоверений на российские, сообщило МВД Абхазии. Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи, а местные активисты поддержали принятое решение. Массовая выдача внутренних документов "одного государства на территории другого означает утрату субъектности и формирование режима протектората", заявило, в частности, общественное движение "Апсуаа рымч".

Обращение к президенту Абхазии Бадре Гунбе с требованием отставки главы МВД Роберта Киута разместила 9 февраля в своем телеграм-канале общественная организация ветеранов войны 1992-1993 годов «Аруаа».

"Мы, представители «Аруаа», не против выдачи внутренних российских паспортов на территории Абхазии в рамках законов Республики Абхазия. По имеющейся информации, именно из-за некомпетентности Киута Р. В. процедура выдачи внутренних российских паспортов оказалась незаконной. Это создало прецедент, который может иметь долгосрочные негативные последствия для правовой системы и межгосударственных отношений. Такой подход к решению стратегически важных вопросов недопустим для руководителя силового ведомства. События, спровоцированные министром внутренних дел, привели к значительному осложнению отношений между Абхазией и Российской Федерацией", - говорится в обращении.

Если требование будет проигнорировано, члены «Аруаа» пригрозили "инициировать в рамках законов Республики Абхазия общественные собрания с требованием отставки министра МВД".

Глава МВД Абхазии отказался уходить в отставку Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что подчиняется приказам президента и не собирается уходить в отставку.

С аналогичным призывом выступило 9 февраля общественное движение «Апсуаа рымч». Активисты заявили, что действия министра "наносят ущерб имиджу Абхазии как суверенного правового государства".

"Министр МВД Киут Р.В допустил грубое нарушение Конституции, позволив выдачу иностранных внутренних паспортов и водительских удостоверений на территории нашей страны в государственных учреждениях. [...] Мы, абхазы, живущие на своей земле, в связи с полной утратой доверия к Киут Роберту Витальевичу требуем от президента Республики Абхазия его немедленной отставки", - говорится в заявлении, опубликованном агентством "Аиашара".

Агентство опубликовало также заявление высшего совета общественной организации «Аидгылара», датированное 9 февраля.

"В РОО «Аидгылара» глубоко обеспокоены фактом незаконной выдачи внутренних паспортов Российской Федерации, водительских удостоверений РФ в подразделениях МВД Республики Абхазия", - указали авторы заявления.

Они призвали президента Абхазии "дать правовую оценку и решить вопрос о целесообразности пребывания Киут Р. В. в должности министра внутренних дел и вице-премьера правительства".

МВД и администрация президента Абхазии, по состоянию на 09.45 мск, не прокомментировали на своих сайтах и в телеграм-каналах заявления общественных организаций.

Напомним, выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, велась на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии.

Ранее, 1 апреля 2025 года, Путин своим указом упростил также выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России. Некоторые водители посетовали, что потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении. Абхазские водительские права с не истекшим сроком признаются действительными в России до 1 апреля 2026 года.

Большинство жителей Абхазии и Южной Осетии обзавелось российскими паспортами до 2008 года. По оценкам аналитического и исследовательского центра The Warsaw Institute, к 2008 году российскими паспортами владели до 85% населения Абхазии и более 90% населения Южной Осетии.