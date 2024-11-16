Глава МВД Абхазии отказался уходить в отставку

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Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что подчиняется приказам президента и не собирается уходить в отставку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Главы силовых структур Абхазии поддержали президента Аслана Бжанию во время его выступления перед общественностью в селе Тамыш, встав с ним рядом во время его речи. Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение Аслана Бжании, который предлагал назначить досрочные президентские выборы и продолжают требовать его отставки, а также глав министерств и ведомств. Бжания, заявив о попытке госпереворота, перевел на усиленный режим работы министерства и ведомства и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Министр внутренних дел Роберт Киут во время визита в Республиканскую больницу, во время которого навестил силовика, пострадавшего в ходе столкновений у комплекса правительственных зданий 15 ноября, сообщил, что не намерен покидать свой пост. По словам министра, все ведомства работают в штатном режиме под руководством главнокомандующего.

"Никто никуда уходить не собирается. Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться. Народ выбрал Президента и мы ему служим", – привело его слова "Апсныпресс".

15 ноября участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. Тринадцать человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии". О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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