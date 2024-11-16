Бжания обвинил оппозицию в попытке госпереворота

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Президент Абхазии Аслан Бжания, заявив о попытке госпереворота, перевел на усиленный режим работы министерства и ведомства и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Главы силовых структур Абхазии поддержали президента Аслана Бжанию во время его выступления перед общественностью в селе Тамыш, встав с ним рядом во время его речи. Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение Аслана Бжании, который предлагал назначить досрочные президентские выборы и продолжают требовать его отставки, а также глав министерств и ведомств.

Аслан Бжания провел заседание Кабинета министров Абхазии, на котором обсуждались пути стабилизации ситуации, сложившейся в результате событий 15 ноября. Глава государства дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы.

В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, руководитель Администрации президента, Генеральный прокурор, начальник Государственной службы охраны, сообщила сегодня пресс-служба президента Абхазии.

Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло, пообещал на совещании Аслан Бжания. "Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы. Подчиняйтесь распоряжениям и приказам президента. Есть президент, есть закон, есть Родина которой мы с вами должны служить", – привело его слова "Апсныпресс".

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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