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14:27, 16 ноября 2024

Представители силовых структур поддержали Бжанию

Аслан Бжания и его сторонники в селе Тамыш. Стоп-кадр видео ТАСС от 16.11.24, https://t.me/tass_agency/285616

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главы силовых структур Абхазии поддержали президента Аслана Бжанию во время его выступления перед общественностью в селе Тамыш, встав с ним рядом во время его речи

Как писал "Кавказский узел", сегодня координационный совет абхазской оппозиции, занявший зал заседаний администрации президента, объявил о контроле над работой госучреждений и призвал жителей собраться в 14 мск у здания парламента. Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Противники инвестсоглашения с Россией, требующие отставки президента Абхазии, собрались у здания парламента в ожидании заявления оппозиции.

В митинге в селе Тамыш, где выступал президент Абхазии Аслан Бжания, принимали участие руководители ключевых силовых и правоохранительных структур Абхазии. Среди присутствующих — Генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Роберт Киут, министр чрезвычайных ситуаций Лев Квициния, начальник ГСО РА Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия, председатель ГТК Отар Хеция и начальник Миграционной службы Рамин Габлая, сообщил Telegram-канал "Сухум в эфире".

Представители силовых структур находились рядом с выступающим Бжанией на трибуне, следует из видео, опубликованного Tekegram-каналом "Бонвернон"  видео.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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