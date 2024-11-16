Представители силовых структур поддержали Бжанию

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Главы силовых структур Абхазии поддержали президента Аслана Бжанию во время его выступления перед общественностью в селе Тамыш, встав с ним рядом во время его речи

Как писал "Кавказский узел", сегодня координационный совет абхазской оппозиции, занявший зал заседаний администрации президента, объявил о контроле над работой госучреждений и призвал жителей собраться в 14 мск у здания парламента. Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Противники инвестсоглашения с Россией, требующие отставки президента Абхазии, собрались у здания парламента в ожидании заявления оппозиции.

В митинге в селе Тамыш, где выступал президент Абхазии Аслан Бжания, принимали участие руководители ключевых силовых и правоохранительных структур Абхазии. Среди присутствующих — Генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Роберт Киут, министр чрезвычайных ситуаций Лев Квициния, начальник ГСО РА Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия, председатель ГТК Отар Хеция и начальник Миграционной службы Рамин Габлая, сообщил Telegram-канал "Сухум в эфире".

Представители силовых структур находились рядом с выступающим Бжанией на трибуне, следует из видео, опубликованного Tekegram-каналом "Бонвернон" видео.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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