Абхазская оппозиция объявила о контроле над госструктурами

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Штаб абхазской оппозиции, занявший зал заседаний администрации президента, объявил о контроле над работой госучреждений и призвал жителей собраться у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах ворвались в здание парламента Абхазии и наряду с отзывом соглашения требовали отставки президента Аслана Бжании. Администрация президента сообщила, что готовит отзыв из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения. Оппозиция и активисты начали обсуждать с властями условия отставки Бжании, однако он отказался досрочно покидать должность. Оппозиция выдвинула Бжании ультиматум, после чего пресс-служба президента сообщила, что он уехал из Сухума.

Координационный совет абхазских оппозиционеров и активистов призвал жителей Абхазии прибыть сегодня в 14 мск к зданию парламента, сообщает "Нужная газета". "Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране. Ответственно заявляем, что все органы, обеспечивающие жизнедеятельность республики продолжают работать в штатном режиме", - цитирует издание обращение координационного центра.

В зале заседаний администрации президента Координационный совет проводит совещание с участием интеллигенции, сообщил в 12.18 мск телеграм-канал Respublica.

"Координационный совет берет под контроль государственные структуры для того, чтобы не была парализована работа школ, детских садов и других госучреждений", - говорится в публикации в телеграм-канале.

Председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа сообщил сегодня, что работа госучреждений продолжается, некоторые госструктуры уже координируют свою работу с координационным штабом, информирует телеграм-канал D News Абхазия.

Пресс-служба президента объявила сегодня, что Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве из парламента соглашения о российских инвестициях, сообщает JAMnews. "Вчера та же пресс-служба распространила сообщение, что принято решение отозвать это соглашение из парламента", - отмечается в публикации.

Кроме того, МВД Абхазии отчиталось, что контролирует ситуацию, «несмотря на непростую внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в республике», пишет издание.

Ситуацию прокомментировал сегодня в своем телеграм-канале абхазский журналист Инал Хашиг. "Абхазские парадоксы: Аслан Бжания приказал всем чиновникам оставаться на своих рабочих местах. Между тем, на его рабочем месте заседают другие", - написал он.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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