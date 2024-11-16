Аслан Бжания уехал из Сухума

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне ультиматума оппозиции президент Абхазии Аслан Бжания, отказавшийся уйти в отставку, уехал из Сухума и находится в родном селе Тамыш.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах 15 ноября сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требовали отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что в целях стабилизации обстановки готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса и начали обсуждать с властями условия отставки Аслана Бжании с поста президента Абхазии. Вечером того же дня Бжания заявил сторонникам, что намерен работать дальше.

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Аслан Бжания покинул Сухум после ультиматума оппозиции, пишет 15 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Абхазии.

Ранее пресс-служба сообщила, что Бжания покинул здание МВД, откуда он обращался к сторонникам. В настоящее время он находится в родном селе Тамыш.

Тем временем один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что переговорный процесс с Бжанией сорван, так как он "сбежал". На видео, которое опубликовал телеграм-канал "D News Абхазия" он заявил, что, "по некоторым данным", Бжания может находиться на территории российский воинской части. "Если президент выйдет на связь завтра с утра, то есть другая форма отречения президента - парламент должен своим кворумом решить вопрос об отречении президента", - добавил Микаа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.