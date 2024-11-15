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22:37, 15 ноября 2024

Аслан Бжания отказался уходить в отставку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Абхазии Аслан Бжания после встречи с представителями оппозиции заявил сторонникам, что намерен "работать дальше". 

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах сегодня сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требовали отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что в целях стабилизации обстановки готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса и начали обсуждать с властями условия отставки Аслана Бжании с поста президента Абхазии. 

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". 

Видео выступления Аслана Бжании перед сторонниками сегодня вечером опубликовано в абхазских телеграм-каналах. По словам президента, он отказывается уходить в отставку досрочно, как требовали оппозиционеры.

"События сегодняшнего дня в очередной раз поставили нашу республику перед большими проблемами. Руководство Абхазии - президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, члены правительства - находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать дальше”, - заявил Бжания. Его слова были встречены аплодисментами. 

Он призвал своих сторонников “не поддаваться на провокации”. “Я здесь, в Абхазии, будем работать дальше. Мы будем предпринимать усилия по ликвидации последствий этих событий. Благодарю за поддержку и за службу всех гражданских и всех людей в погонах", – добавил Бжания. 

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Автор: "Кавказский узел"

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