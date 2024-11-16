Бжания озвучил условие своей отставки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня координационный совет абхазской оппозиции, занявший зал заседаний администрации президента, объявил о контроле над работой госучреждений и призвал жителей собраться в 14 мск у здания парламента.

Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. "Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", - сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.

Бжания подчеркнул, что протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, и тогда он будет готов назначить новые выборы, следует из видео выступления Бжании, опубликованного в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.