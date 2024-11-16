Протестующие отклонили условие Бжании для отставки

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Собравшиеся на митинге у парламента Абхазии отклонили условия президента Аслана Бжании и продолжают требовать его отставки, а также министров и глав силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Главы силовых структур Абхазии поддержали президента Аслана Бжанию во время его выступления перед общественностью в селе Тамыш, встав с ним рядом во время его речи

Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение Аслана Бжания, который предлагал назначить досрочные парламентские выборы и будут требовать его отставки, следует из видео митинга оппозиции, которое опубликовал Telegram-канал "ЧП Абхазия".

Участники протестов потребовали отставки всех министров, в том числе глав силовых структур. "В отставку, чиновники должны пойти в отставку, это наше требование", - заявил на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Аиашара", один из представителей оппозиции. Участники протестов поддержали это требование аплодисментами.

Парламент Абхазии взял на себя обязательства выступить площадкой для переговоров между властями и оппозицией, заявил депутат парламента Леонид Лакербая, сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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