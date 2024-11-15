Увеличилось число пострадавших в ходе протестов в Абхазии

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Количество пострадавших при столкновениях протестующих и силовиков в Сухуме выросло до 13 человек, трое из них оставлены в больнице на лечение.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Абхазии сегодня днем прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. К участникам протестов у здания парламента Абхазии вышли глава Службы госбезопасности и министр внутренних дел. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента. Восемь человек были доставлены в больницу с травмами.

За медицинской помощью после столкновений с силовиками у комплекса правительственных зданий в Сухуме обратились 13 человек.

"Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь", - цитирует ТАСС сообщение представителя Минздрава Абхазии.

В пресс-службе ведомства отметили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Остальные десять человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение.

В Сухуме продолжаются переговоры между властями и представителями оппозиции. Участники митинга утверждают, что не будут расходиться до тех пор, пока президент Абхазии Аслан Бжания официально не сложит свои полномочия. О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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