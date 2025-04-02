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18:05, 2 апреля 2025

Новые правила выдачи российских прав абхазским водителям вызвали вопросы к властям

Скопление машин в Абхазии. Фото: "ЧП Абхазия" / T.me

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи соцсетей заинтересовались нюансами упрощенных правил выдачи российских водительских удостоверений гражданам Абхазии. Некоторые водители посетовали, что потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении.

Как писал "Кавказский узел", в марте МИД России отменил рекомендацию российским гражданам не посещать Абхазию. Эта рекомендация была озвучена в ноябре 2024 года на фоне протестов в Абхазии. Сегодня замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил, что 1 мая начнутся авиаперелеты из России в Сухум, также будет запущена электричка между Абхазией и Сириусом.

11 ноября 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. 1 марта во втором туре досрочных выборов президента победил Бадра Гунба. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Путин упростил порядок выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии

Владимир Путин 1 апреля своим указом упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России, сообщило в тот же день РБК.

Указ был введен после того, как в марте Бадра Гунба попросил Путина отсрочить для жителей Абхазии введение запрета на въезд в Россию без российских водительских прав. Соответствующие изменения внесли в законодательство в 2024 году. Согласно им, с 1 апреля в России недействительны иностранные и международные водительские права тех, кто получил вид на жительство или российское гражданство год и более назад, пишет издание.

"Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке", - говорится в тексте указа Путина "Об особенностях выдачи российских национальных водительских удостоверений на основании водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия", размещенном на государственном сайте "Официальное опубликование правовых актов".

Согласно указу, сдавать экзамены и проходить медосвидетельствование для получения прав не нужно. Абхазские водительские права с неистекшим сроком признаются действительными в России до 1 апреля 2026 года, указ об упрощенной выдаче российского удостоверения будет действовать до этой же даты. По этой схеме можно будет получить и российские права в Абхазии, желающим оформить их также не придется платить госпошлину.

Сотрудникам российской ГАИ выделены рабочие места в Сухуме

Абхазские водители смогут в "режиме одного окна" в Сухуме обменять водительские права на российские по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии, сообщил Сергей Кириенко, побывавший сегодня в Сухуме на церемонии инаугурации Бадры Гунбы.

Прямо здесь, в здании МВД республики, будут работать сотрудники ГАИ

"С утра с Бадрой Гунбой посмотрели место, которое выделено МВД Абхазии, чтобы не каждому водителю ехать в Краснодарский край, а прямо здесь, в здании МВД республики, будут работать сотрудники ГАИ министерства внутренних дел России", - цитирует Сергея Кириенко "Интерфакс".

Кириенко добавил, что граждане Абхазии, имеющие российское гражданство, смогут в "режиме одного окна" получить и внутренний паспорт России.

Также он сообщил, что Гунба решил выделить в структуре МВД Абхазии "отдельное подразделение туристической полиции, которое будет заниматься обеспечением безопасности для прибывающих туристов", пишет агентство.

Пользователей соцсетей заинтересовали нюансы упрощенной процедуры

Сообщения об указе Путина опубликованы сегодня, в частности, в абхазских телеграм-каналах "Аиашара" и "D News Абхазия". Авторы некоторых комментариев к публикациям скептически отреагировали на нововведение.

"Усложняют.... Упрощают... Вот это и называется держать на коротком поводке", - прокомментировала позицию властей России Асида Кортуа.

"Этот вопрос обсуждался еще с Путиным во время встречи. Указ сейчас просто подписали. И это не потому, что Россия и Абхазия не сотрудничают, как раз из-за нашего партнерства для наших граждан порядок упрощенный", - написала Salima S.

"Так это решение не только на Абхазию было. Все граждане, у кого двойное, должны получить российские права. Только для наших людей это в упрощенном порядке", - высказал мнение Samir.

"Очень интересно, но ничего не понятно. Что упростили? Продлён срок выдачи прав?" - написал Дали. "Да, продлён на год и будет возможен на территории Абхазии. Ещё и госпошлина не должна взыматься", - ответил Александр Л.

"Зачем мы в последние мартовские дни убивались, доки [документы] собирали и ехали за тридевять земель в ГИБДД, где окошко осталось?" – посетовал М К.

Пользователь Facebook* Леон Иашба в комментарии к публикации "Аиашара" также пожаловался, что не знал о готовящемся упрощении порядка выдачи водительских документов. "Огромное "спасибо" от тех, кто бегал по вашим поликлиникам, оформлял всевозможные документы и потратил не один десяток тысяч рублей", - написал он.

"А если имеются абхазские права и стаж 12 лет, поменяла недавно, так как срок истек, получается, надо там в России экзамен сдавать?" – задалась вопросом Kama Kama. "Буквально сегодня получу [права], 25 000 денег обошлись. Замечательного, когда за медсправку заплатила 5000₽, ее отменили", - написала она.

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Автор: "Кавказский узел"

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