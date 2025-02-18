Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

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Второй тур выборов президента Абхазии назначен по итогам голосования 15 февраля 2025 года. В нем участвуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Итоги первого тура выборов

В первом туре президентских выборов 2025 года в Абхазии ни один кандидат не набрал более 50% голосов, достаточных для победы. . Голосование во втором туре выборов назначено на 1 марта 2025 года .

Во второй тур вышли исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба, который на время кампании сложил с себя эти полномочия, и бывший вице-премьер, лидер организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба .

В первом туре Бадра Гунба набрал, по данным ЦИК Абхазии на 16 февраля, 46,38% голосов, а Адгур Ардзинба - 36,92% . Всего в гонке участвовали пять кандидатов. Подробно о досрочных выборах президента Абхазии рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Требования законодательства

В соответствии с абхазским законодательством, во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%). Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату и числу голосов "против всех" .

Если графа "против всех" набирает большинство голосов, то будут назначены новые выборы в течение двух месяцев. Если же оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые .

За неделю до первого тура выборов Общественная палата Абхазии попросила депутатов парламента внести изменения в выборное законодательство, в соответствии с которыми в бюллетене для голосования во втором туре отсутствовала бы графа, позволяющая проголосовать против всех кандидатов. Общественная палата считает, что неоднозначность трактовки статьи 19 закона "О выборах президента Республики Абхазия", регламентирующей подсчет голосов во втором туре выборов, "может привести к дальнейшей эскалации напряженности в обществе". Ранее, в 2020 году, двоякая трактовка 19-й статьи закона "О выборах президента Абхазии" 1 уже привела к искам против Центризбиркома и двум противоположным решениям Верховного суда, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Позиции кандидатов

Оба кандидата, вышедшие во второй тур, заявляли о своей пророссийской позиции. В преддверии выборов Бадра Гунба ездил в Москву и встречался с российскими чиновниками. Темами обсуждений были новое инвестиционное соглашение и подача Россией электроэнергии в Абхазию. Поездка Гунбы имела целью показать избирателям, что Россия готова разговаривать только с ним, а это является применением административного ресурса и нарушает законодательство о выборах, указали абхазские политологи и юристы.

Штаб Адгура Ардзинбы заявил, что переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя в ходе предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии.

Аналитики, опрошенные "Кавказским узлом", указали, что в Абхазии политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, в принципе не может получить общественной поддержки, потому разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских было бы неверным. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ аналитики сочли предвыборной манипуляцией.

Нарушения в первом туре

Наблюдатели и жители республики заявили о ряде нарушений и попытках фальсификаций, но Генпрокуратура, МВД и Центризбирком Абхазии сообщили об отсутствии каких-либо жалоб, обращений и заявлений о нарушениях на избирательных участках .

В честности подсчета голосов усомнились и пользователи Telegram. Они также указали, что Ардзинба пользуется поддержкой молодого населения Абхазии, а Гунба является протеже Аслана Бжании, ушедшего в отставку на фоне массовых протестов. Подробно о массовых протестах рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Стоит отметить, что за пределами Абхазии на избирательном участке в Черкесске большинство голосов получил Ардзинба, тогда как Гунба победил на участке в Москве.

Грузия и Азербайджан не признали выборы в Абхазии

Выборы президента Абхазии незаконны и не будут иметь юридической силы, заявил 15 февраля 2025 года МИД Грузии. МИД Азербайджана выразил поддержку территориальной целостности Грузии и также заявил о непризнании результатов досрочных выборов президента Абхазии.

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