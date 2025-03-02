Политологи поспорили о мотивах отмены запрета на ввоз мимозы из Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на импорт мимозы из Абхазии в Россию был отменен в интересах Бадры Гунбы, предположил Давид Дасания. И запрет, и его отмена не были продиктованы политикой, возразил его оппонент.

Как писал "Кавказский узел", запрет на ввоз мимозы из Абхазии в Россию был введен в преддверии второго тура выборов президента Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтвердила эти данные. 1 марта, в день голосования на выборах, Россельхознадзор отменил запрет на импорт мимозы. Ранее аналитики предположили, что с помощью запрета и его отмены Кремль оказывает поддержку провластному кандидату Бадре Гунбе.

Во втором туре досрочных выборов президента Абхазии участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. По предварительным данным, Бадра Гунба победил на выборах. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Ситуация с запретом импорта мимозы и его отменой, вероятно, была срежиссирована, чтобы увеличить популярность провластного кандидата Бадры Гунбы, предположил политолог Давид Дасания."Скорее всего, Бадра Гунба или кто-то из его окружения обратились в Москву, чтобы они сняли запрет. Другое дело, что такая ситуация может повториться, если каким-то влиятельным людям еще что-то понадобится - могут, к примеру, паразита в мандаринах найти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако политолог не исключил и варианта, при котором отмена запрета не была пиар-манипуляцией. "Возможно, в Москве поняли, что не нужно на пустом месте создавать оппозицию", - сказал он.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Мимоза и выборы: что происходит на границе Абхазии с Россией".

В свою очередь аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, но попросивший не публиковать его имя, убежден, что и запрет и его отмена носили неполитический характер.

Трипс там действительно был

"Трипс там действительно был. Хотя, конечно, ходил слух, что таким образом хотели удержать перекупщиков (а это в основном армяне) в Абхазии, чтобы они голосовали. Но, похоже, что обошлись и без этих людей, просто приведя голосовать многочисленных армян из Еревана, Карабаха и так далее, живущих в Краснодарском крае и в последние годы получивших абхазские паспорта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Медийный эффект от скандала, по его оценке, сошел на нет, и ни скандал, ни его окончание никакого влияния на выборы не оказали."Сейчас про этих бедных мимозников просто уже все забыли", - заключил он.

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.