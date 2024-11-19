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15:15, 19 ноября 2024

Гунба Бадра Зурабович

Бадра Гунба. Фото: http://abkhazinform.com/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазский политик. Бывший вице-президент Республики Абхазия.  С 19 ноября 2024 года – исполняющий обязанности президента Абхазии.

Исполняющий обязанности президента

15 ноября 2024 года противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Бжания согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление. 17 ноября Бжания обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и отказался уходить в отставку. 19 ноября после многочасовых переговоров с представителями оппозиции было подписано соглашение, по которому Бжания уходит с поста президента «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране», а исполняющим обязанности лидера республики до проведения президентских выборов станет вице-президент Бадра Гунба.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". 

19 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании и утвердил Бадра Гунба исполняющим обязанности президента.

Биография

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухуми Абхазской АССР (Сухум, Республика Абхазия).

В 1998 году окончил среднюю школу № 20 Сухума.

В 1998 году поступил на экономический факультет Абхазского государственного университета. Через год перевелся на экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова. Окончил вуз в 2003 году по специальности бухгалтерский учет и аудит. 

С декабря 2003 года по август 2004 года работал ведущим специалистом отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления комитета по финансам администрации Саратова.

С августа 2004 года по февраль 2006 года занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации Саратова 1.

В 2005 году ему был присвоен квалификационный разряд – младший муниципальный советник III класса.

В 2005-2006 годах прошел переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности "организация правового обеспечения".

В феврале 2007 года в Саратове защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» на тему «Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области».

С апреля по июнь 2007 года – ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам саратовской администрации.

С сентября 2007 года по январь 2009 года – референт по правовым вопросам кабинета министров Республики Абхазия 2.

С января 2009 года до октября 2011 года – заместитель министра культуры Республики Абхазия.

С октября 2011 года по октябрь 2014 года занимал должность министра культуры Республики Абхазия 3.

С 2015 года занимался предпринимательской деятельностью.

7 февраля 2020 года политические партии "Айтайра" и "Амцахара" рекомендовали Бадру Гунбу в качестве кандидата в вице-президенты страны на президентских выборах 2020 года в паре с кандидатом на пост главы республики Асланом Бжания 4. По итогам выборов Бжания и Гунба набрали 56,5% голосов избирателей 5.

22 марта 2020 года был избран вице-президентом Абхазии.

23 апреля 2020 года Бадра Гунба вступил в должность вице-президента Республики Абхазия 6.

С 19 ноября 2024 года – исполняющий обязанности президента Абхазии 7

Женат, имеет двоих детей.

Примечания

  1. https://tass.ru/info/22438203
  2. Биография Бадры Гунбы // РИА “Новости”, 18.11.2024.
  3. http://www.govabk.org/news/government/?ELEMENT_ID=2679
  4. Бадре Гунба предложили пойти на выборы в команде Аслана Бжания // Спутник Абхазия, 07.02.2020.
  5. Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии // РИА “Новости”, 24.03.2020.
  6. Что известно о Бадре Гунбе // ТАСС, 19.11.2024.
  7. Президент Аслан Бжания подает заявление об отставке // Апсныпресс, 19.11.2024.
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