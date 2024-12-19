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11:03, 19 декабря 2024

Выдвижение Бадра Гунбы открыло кампанию по выборам президента Абхазии

Бадра Гунба. Фото: сайт Верховного Суда Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О планах участвовать в выборах президента заявил Бадра Гунба, от оппозиции выдвигается Адгур Ардзинба. Аналитики считают, что свои кандидатуры также выдвинут Ахра Авидзба и Олег Барциц.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года. 16 декабря стало известно, что бывший президент Аслан Бжания отказался участвовать в выборах.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению исполняющего обязанности президента республики Бадры Гунба в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Членам инициативной группы выданы свидетельство о регистрации и подписные листы, им необходимо собрать не менее 2000 подписей избирателей, сообщило 18 декабря в своем телеграм-канале ИА "Республика".

Конкуренция на президентских выборах в Абхазии будет высокой, поскольку от окружения Аслана Бжании уже выдвинулся Бадра Гунба, отметил руководитель ветеранского движения "Аруаа" Темур Гулия. "От оппозиции будет Адгур Ардзинба, который сейчас борется с попытками нынешней еще власти распродать страну", – сказал Гулия корреспонденту "Кавказского узла".

Предстоящие выборы президента вероятно будут острыми в плане конкуренции, отметил на условиях анонимности другой аналитик из Абхазии. "После Сергея Багапша, получившего в 2008 голу 65%, следующие президенты едва избегали второго тура", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо Гунбы и Ардзинбы, вероятно, свои кандидатуры выдвинут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц, который на выборах 2019 года вместе с Олегом Аршбой набрал третье место, а также организатор переворота 2020 года и ветеран СВО Ахра Авидзба, считает аналитик.

"Другое дело, что кандидатам придется договариваться с другими группами. Так, Ардзинбе, видимо придется договариваться с Каном Кварчией. Сам по себе тот неизбираем, но у него есть некий силовой ресурс. Кроме того, у Ардзинбы, несмотря на поддержку хаджимбистов, сейчас возникли проблемы с деньгами. Раньше, по слухам, его поддерживал тесть-российский бизнесмен. А сейчас, в связи с известной российской политики по "воспитанию" Абхазии приток этих денег прекратился", – сказал аналитик.

По его словам, выборы 2025 года могут столкнуться с апатией избирателей. "Может быть очень низкая явка. Люди просто не хотят голосовать, поскольку не видят среди элиты тех, кто может представлять их интересы, а, скорее тех, кто вызывает у них отторжение", – заключил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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