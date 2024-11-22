Бжания покинул Абхазию после отставки

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Бывший президент Абхазии Аслан Бжания уехал из республики и намерен отправиться в Москву.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей. Кризис, который привел к отставке Аслана Бжании, продемонстрировал запрос жителей Абхазии на смену формы правления с президентской республики на парламентскую, указали аналитики.

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что находится за пределами республики. "Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней", - процитировало слова бывшего президента ТАСС. При этом в сообщении агентства не указано место, где Аслан Бжания находится в настоящее время.

Поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти, указали 18 ноября российские аналитики. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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