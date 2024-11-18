Перераспределение власти стало целью протестов в Абхазии

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Поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти, указали российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители оппозиции, требующие отставки президента Абхазии, призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов прибыли в парламент для встречи с лидерами протеста за закрытыми дверьми. После совещания группа депутатов отправилась к Аслану Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и лидеров оппозиции без посредников. После встречи депутатов с Бжанией решено создать группу переговорщиков.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Ситуацию в Абхазии прокомментировали "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня и политолог Дмитрий Орешкин.

Даже если оппозиция, придя к власти, откажется от какой-либо из договоренностей с Россией, она все равно будет вынуждена соблюдать большинство обязательств, считает Алексей Гуня. "Я думаю, что раз было недовольство, то оппозиция в первую очередь не примет этот законопроект о связях, а вот что касается всего проекта этих обязательств, то тут я думаю, она не будет говорить, что мы против всего и против вся, вопрос будет в оттягивании времени и в борьбе за перераспределение власти. Ситуация безвременья характерна для абхазского общества. Мне кажется, что в ближайшее время заявления о том, что мы отказываемся от всех обязательств, не будет", - сказал он.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

По словам профессора, специально приезжать из Москвы в Абхазию кому-то в настоящее время не обязательно, но закулисные переговоры велись и ведутся.

«Со стороны администрации президента РФ работа велась и ведётся. Контакты есть со всеми. Но в Москве не учли, что в Абхазии традиционное общества, которое пока сырое с точки зрения политической обстановки. Думаю, что эти события затянут весь процесс взаимодействия России с Абхазией. Но при этом Россия не будет отказываться радикально от всех видов поддержки, будет идти снова на переговоры, снова будут заключаться какие-то закамерные соглашения, снова будут недовольные и так далее. Но сейчас не будет каких-то радикальных выпадов ни с российской, и с абхазской стороны», - считает Гуня.

Я склоняюсь к тому, что целью были не сами эти соглашения, а, собственно говоря, перераспределение власти

Он отметил, что оппозиция выбрала момент для обострения именно в связи с новыми соглашениями. «И для меня вопрос непонятен о том, почему действительно оппозиция пошла на обострение этой ситуации. Я склоняюсь к тому, что целью были не сами эти соглашения, а, собственно говоря, перераспределение власти. За это время столько мифов создано, что всё растащат, что грузины придут, и прочее. Но это абсолютно не так. Тем не менее, я думаю, оппозиция не является категорическим противником реформ взаимоотношений», - подытожил Гуня.

В свою очередь Дмитрий Орешкин заявил, что «Абхазия это хороший пример плохой политики». «Потому что на самом деле Абхазия - это некая форма частного владения, которая принадлежит и на которую претендуют несколько тех или иных клановых [...] группировок», - сказал он.

По мнению политолога, все конкурирующие группировки понимают зависимость Абхазии от России. «И в силовом смысле поддержка нужна против возможной атаки Грузии, и в экономическом плане, потому что экономика в Абхазии слабенькая. Мне кажется, что проблема также в том, что происходит конкуренция между разными мафиозными группами в Москве», - сказал Орешкин.

По его словам, проводится политика инвестиций и втягивания Абхазии в сферу взаимодействия не только политического и финансового плана, но именно бизнес-взаимоотношениий. «Я думаю, что в принципе это подход правильный, потому что это инвестиции, потому что это строительство современных видов гостиниц, сервиса туристического, может быть жилья. Это нормальное развитие в таком европейском смысле слова. Но это означает, что там усиливается позиция тех, кого называют российскими олигархами, что, впрочем, неизбежно при нормальном развитии экономики. Приходят люди, у которых есть деньги, в Абхазии денег нет, инвестиции ждать неоткуда. А если они приходят с деньгами, то они, естественно, хотят видеть свою собственность защищенной», - пояснил Орешкин.

Эти товарищи просто хотят перехватить власть

Он отметил, что нынешнее правительство Абхазии было к этому склонно, но в Абхазии есть другой клан, условно "клан Ардзинба", широкий и разветвленный. «Многие члены клана Ардзинба были в правительстве и парламенте. Адгур Ардзинба , например, бывший премьер-министр. Эти товарищи просто хотят перехватить власть, насколько я понимаю. То есть, рассматривая Абразию как свою собственность, они пытаются вытеснить клан Бжании с тем, чтобы те же самые инвестиции или дотации из Кремля получал клан Ардзинба вместо клана Бжании», - полагает Орешкин.

Он считает также, что даже с приходом к власти оппозиция не будет отказываться от большинства обязательств по соглашениям с Россией. «Для меня кажется очевидным, что народные волнения здесь инспирированы, потому что если бы не было раскола между разными кланами в той же системе силовиков, эти несколько сотен протестующих были бы спокойно разогнаны. Естественно, чтобы подвинуть власть, для этого поднимаются трудящиеся, которым рассказывают про «колониальный захват» страны Россией. А на самом деле никуда новая власть не денется, потому что все равно полицейским, учителям и врачам зарплату платит Россия. И инвестиции тоже будут идти со стороны России, не из Канады же они пойдут в непризнанную республику», - сказал Орешкин.

По его мнению, лоббисты обеих сторон конфликта в Абхазии есть в Москве. «Путину сейчас немножко не до этого, поэтому там разбираются на этаж ниже. Но этаж ниже – это тоже конкуренция. Кто-то хочет получать откаты из Абхазии, поскольку у них хорошие отношения с Ардзинбами, а кто-то, наверное, получает откаты или получает политические коврижки от того, что у них лучшие отношения с Бжанией», - сказал он.

Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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