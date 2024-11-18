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15:29, 18 ноября 2024

Бжания согласился на переговоры с оппозицией

Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 г. Фото: Телеграм канал https://t.me/respublicaabh

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После встречи депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией решено создать группу переговорщиков для диалога между представителями властей и оппозицией.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители оппозиции, требующие отставки президента Абхазии, призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов прибыли в парламент для встречи с лидерами протеста за закрытыми дверьми. После совещания группа депутатов отправилась к Аслану Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и лидеров оппозиции без посредников.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Депутаты доехали до села Тамыш и поговорили с Асланом Бжанией, сообщает в 15.17 мск "Нужная газета". "Принято решение сформировать группу переговорщиков до 18 часов [мск]", - говорится в публикации.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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